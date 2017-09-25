В Иракском Курдистане сегодня пройдет референдум о независимости, который может привести к созданию первого курдского государства

CA-NEWS (CA) - В Иракском Курдистане сегодня пройдет референдум о независимости, который откроет путь к созданию первого курдского государства на Ближнем Востоке, пишет российская газета «Коммерсантъ».

Лидер иракских курдов Масуд Барзани заявил, что не отступит от планов провести плебисцит, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада и региональных лидеров. Стремление иракских курдов реализовать свой давний план развода с Багдадом грозит вызвать далеко идущие дестабилизирующие последствия в стратегически важном регионе — распад Ирака, взрыв сепаратизма в Турции, Сирии и Иране и ослабление вступившей в решающую фазу борьбы с «Исламским государством», в которой курды остаются одной из главных сил.

Намеченный на 25 сентября референдум в Иракском Курдистане, населенном курдами автономном районе страны, граничащем с Турцией, Сирией и Ираном, вызвал в мире небывалый ажиотаж и беспрецедентный всплеск дипломатической активности с участием США, Великобритании и Франции, а также Лиги арабских государств и соседей Ирака по региону.

Помимо руководства самого Ирака, обвинившего власти курдской автономии со столицей в Эрбиле (на карте Erbil) в попытке подорвать «как безопасность и стабильность региона в целом, так и территориальную целостность страны», редкое единство в попытках добиться отмены референдума продемонстрировали сразу несколько государств, находящихся в натянутых или враждебных отношениях друг с другом.

Эти усилия предпринимались на различных площадках — от Эрбиля до Нью-Йорка, в результате чего лидер иракских курдов Масуд Барзани оказался под колоссальным внешним давлением.

Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон инициировали срочное обсуждение курдского референдума с участием президента США Дональда Трампа и иракского премьера Хайдера аль-Абади на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН. До этого президент Эрдоган провел в Нью-Йорке отдельные встречи по этому вопросу с иракским лидером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщает американская газета The Washington Post, голосование за независимость в Курдистане, по словам администрации Трампа, уже подорвало борьбу против «Исламского государства», угрожает предполагаемому переизбранию нынешнего иракского правительства следующей весной и может в конечном итоге разрушить экономическую независимость самого курдского региона.

«Редкая неспособность США повлиять на курдов - несмотря на обещания дополнительной помощи и оперативной организации переговоров с Багдадом под эгидой США и ООН касательно давнего недовольства курдов - является напоминанием о том, что американское влияние даже на ближайших партнеров США на Ближнем Востоке всегда было ограниченным», - отмечаются в статье.

«Хотя результаты предстоящего голосования не являются обязательными к выполнению, это заявление о намерениях может вызвать катастрофические последствия, согласно американским и зарубежным чиновникам», - говорится в статье.

«Если этот референдум будет проведен, как запланировано, жестко заявил Госдепартамент США в среду, маловероятно, что переговоры с Багдадом состоятся, а международное предложение поддержки переговоров будет исключено». Как говорится в заявлении Госдепа, цена проведения голосования высока, в частности, будут поставлены под угрозу торговые отношения Иракского Курдистана и всевозможная международная помощь, хотя никто из партнеров Ирака этого не желает.

Администрация Трампа уже заявляла, что референдум заметно ослабит премьер-министра Ирака Хайдера Аль-Абади, в котором США видят лидера, склонного к примирению, являющего собой лучшего партнера по переговорам о большей автономии для курдов, сказал изданию официальный источник на условиях анонимности.

«Если подходить к независимости серьезно, это только все затрудняет», - цитирует газета американского чиновника, который назвал выбор времени для референдума весьма недальновидным.

Как сообщают авторы, американские чиновники особенно раздражены, поскольку считают, что решимость президента Иракского Курдистана Масуда Барзани провести это голосование прежде всего является его попыткой улучшить свое политическое положение среди курдов, разыграв националистскую карту.

Не осталось в стороне и руководство еще одного ключевого регионального игрока — Ирана, выступив с грозным предупреждением в адрес Эрбиля. «Провозглашение независимости Иракского Курдистана положит конец всем военным соглашениям между Ираном и Иракским Курдистаном», - заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани.

«В условиях, когда Ирак благодаря усилиям своего народа, включая курдских, арабских и туркменских граждан, приблизился к последнему этапу уничтожения терроризма на территории страны, подобные незаконные действия, безусловно, окажут негативное влияние на безопасность региона, Ирака и Иракского Курдистана»,— считает Али Шамхани.

Однако парируя все обвинения, президент Иракского Курдистана Масуд Барзани раз за разом давал понять: в Эрбиле ни при каких условиях не намерены давать задний ход.

«Референдум пройдет в назначенный срок», - подтвердил господин Барзани, отвечая на призыв генсека ЛАГ Ахмеда Абуль-Гейта. Как пояснил лидер иракских курдов, пересмотреть решение о референдуме 25 сентября невозможно, так как центральное правительство в Багдаде не выполнило заключенные ранее договоренности с Эрбилем и «утратило доверие» иракских курдов. По его словам, предстоящий референдум — это «выбор народа Курдистана и политических сил в регионе», имеющих «провальный опыт общения с Багдадом на различных уровнях».

Как сообщает иранское издание PressTV, власти Ирана объявили, что приостанавливают авиасообщение с Иракским Курдистаном по просьбе Багдада.

В интервью британскому телеканалу Sky News лидер иракских курдов сообщил, какие дальнейшие шаги на пути строительства независимого курдского государства будут предприняты после волеизъявления 25 сентября. По его словам, 1 ноября в Курдистане пройдут президентские и парламентские выборы. На вопрос, останется ли он лидером Иракского Курдистана после провозглашения независимости, Масуд Барзани ответил отрицательно, сообщив, что не будет участвовать в выборах и завершит политическую карьеру, вернувшись на службу в курдские военизированные формирования пешмерга.

Продемонстрированная в мире единодушно негативная реакция на инициативу Эрбиля обусловлена тем, что референдум в Иракском Курдистане грозит спутать карты сразу нескольким ведущим региональным игрокам и вызвать серьезные дестабилизирующие последствия в Сирии, Турции и Иране.

Противники референдума называют его особенно несвоевременным не только в связи с угрозой «парада сепаратизма» в соседних странах, где также живут курды. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган видит в предстоящем референдуме угрозу активизации турецких курдов. Опасаясь нового всплеска вооруженного противостояния с Рабочей партией Курдистана и волны терактов на юго-востоке страны, президент Эрдоган вполне может под предлогом преследования боевиков РПК попытаться сыграть на опережение и ввести войска на север Ирака. В субботу, за два дня до курдского референдума, парламент Турции на внеочередном заседании продлил еще на год разрешение использовать вооруженные силы страны на территории Ирака и Сирии.

Что касается сирийского президента Башара Асада, то он предпочел бы и дальше иметь курдов в качестве союзников в борьбе с ИГ и группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), но при этом не допустить создания курдской автономии на северо-востоке Сирии, прилегающем к Иракскому Курдистану.