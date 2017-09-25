Казахстан выделил $300 тыс. для реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН

- Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов рассказал о подготовке к председательству Казахстана в Совете безопасности ООН в январе 2018 года, сообщает пресс-служба МИД РК.

«Министр проинформировал Генассамблею о подготовке к председательству Казахстана в Совете Безопасности ООН в январе 2018 года. Так, планируется проведение открытых дебатов высокого уровня по вопросам мира и безопасности с участием Президента Нурсултана Назарбаева. Особое внимание также будет уделяться вопросам безопасности и стабильности в Афганистане и Центральной Азии», - говорится в сообщении МИД по итогам выступления Кайрата Абдрахманова на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Казахстан поддержал создание Управления ООН по борьбе с терроризмом, а также приступил к разработке Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма. Казахстанская сторона недавно выделила 300 тыс. долларов США для реализации в Центральной Азии Глобальной контртеррористической стратегии ООН, сообщил министр.

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН Казахстан принял участие в серии мероприятий по линии СБ, в частности, открытых дебатах высокого уровня по вопросам миротворчества, заседании по проблеме терроризма на Ближнем Востоке, а также министерском заседании по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения. Казахстаном представлена собственное видение решения проблем, вынесенных на повестку дня.