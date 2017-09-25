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  25 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Сборная Туркменистана удерживает лидерство в общемедальном зачёте V Азиады

CA-NEWS (TM) - На V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам прошли соревнованиями по 12 видам спорта сборная Туркменистана занимает первое место в общемедальном зачёте, имея по итогам состоявшихся состязаний в своём активе в общей сложности 206 награды, из которых 79 – золотые, 59 – серебряные и 62 – бронзовые, сообщается на официально сайте игр.

Ближайшими соперниками Туркменистана стали Китай и Иран.

Из стран Центральной Азии: Узбекистан завоевал 106 медалей: 21 — золотую, 28 серебряных, 57 — бронзовых; Казахстан — 65 (20, 18, 27); Кыргызстан — 48 (7, 15, 26).

Монголия завоевала 26 медалей (5,8,13).

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