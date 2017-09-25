РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Назначен вице-министр национальной экономики РК

CA-NEWS (KZ) - Назначен вице-министр национальной экономики РК, сообщает пресс-служба главы правительства РК.

"Бекешев Бауржан Бейсенбаевич назначен на должность вице-министра национальной экономики", - сообщается на сайте правительства Казахстана.

Бауржан Бекешев родился в 1961 году в Карагандинской области. В 1983 году окончил Карагандинский политехнический институт, в 2001 году - Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова. По специальности инженер-механик, юрист. Трудовую деятельность начал в 1983 году мастером производственного обучения в Караганде.

В 2008-2014 годах занимал различные должности в министерствах индустрии и торговли, экономики и бюджетного планирования, экономического развития и торговли, регионального развития, национальной экономики. С 2014 года по настоящее время работал директором Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии в Москве.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×