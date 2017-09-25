Назначен вице-министр национальной экономики РК

CA-NEWS (KZ) - Назначен вице-министр национальной экономики РК, сообщает пресс-служба главы правительства РК.

"Бекешев Бауржан Бейсенбаевич назначен на должность вице-министра национальной экономики", - сообщается на сайте правительства Казахстана.

Бауржан Бекешев родился в 1961 году в Карагандинской области. В 1983 году окончил Карагандинский политехнический институт, в 2001 году - Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова. По специальности инженер-механик, юрист. Трудовую деятельность начал в 1983 году мастером производственного обучения в Караганде.

В 2008-2014 годах занимал различные должности в министерствах индустрии и торговли, экономики и бюджетного планирования, экономического развития и торговли, регионального развития, национальной экономики. С 2014 года по настоящее время работал директором Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии в Москве.



