ЦИК Германии опубликовал предварительные результаты выборов в бундестаг

- Азия и мир, политика
- 13:19, 25 сентября 2017
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|Предыстория: Ангела Меркель в 4-й раз станет канцлером Германии
Как сообщает телеканал, второе место заняла Социально-демократическая партия Германии (СДПГ) (20,5%), а замкнула тройку лидеров правая Альтернатива для Германии (АдГ) с 12,6%. Следом расположилась Свободная демократическая партия (СДП) с 10,7% голосов. «Левая» партия набрала 9,2%, а «Зеленые» — 8,9%.
По результатам выборов ХДС/ХСС займет 246 мест в бундестаге, СДПГ — 153, а АдГ — 94. СДП получил 80 кресел в парламенте, а «Левые» и «Зеленые» будут довольствоваться 69 и 67 местами соответственно.
Основные кандидаты
Ангела Меркель: воспринимается большинством немцев и за пределами страны как гарант стабильности - она возглавляет правительство Германии с 2005 года. Её решение открыть границы страны для беженцев в ходе миграционного кризиса 2015 года привело к некоторому снижению её популярности, однако затем Меркель вернула себе утраченные позиции.
Мартин Шульц: лидер левоцентристской СДПГ и партнер Меркель по правящей коалиции. Эта двоякая позиция осложнила проведение им предвыборной кампании, так как Шульц не мог убедительно критиковать правительство, в котором сам участвовал.
Алиса Вейдель и Александр Гаулянд: ведущие кандидаты правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Партия, выступающая за ограничение иммиграции, до сих пор была представлена на земельном уровне, но в ходе предвыборной кампании ее популярность непрерывно росла. Правые выступали под антиисламскими и часто националистическими лозунгами. "Альтернатива для Германии" участвовала в выборах во второй раз. На выборах в 2013 году она не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, набрав 4,7% голосов.
Как формируется бундестаг
Федеральные выборы проводятся каждые четыре года. Электорат в Германии насчитывает 61,5 млн избирателей в возрасте от 18 лет.
Немецкий бундестаг формируется по смешанной системе: половина мест (299) отводится кандидатам, избранным в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе.
Вторая половина мандатов распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия.