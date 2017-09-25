ЦИК Германии опубликовал предварительные результаты выборов в бундестаг

- По официальным предварительным результатам, на парламентских выборах в Германии победил Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), набравший 33% голосов, сообщает РБК со ссылкой на телеканал ARD.

Как сообщает телеканал, второе место заняла Социально-демократическая партия Германии (СДПГ) (20,5%), а замкнула тройку лидеров правая Альтернатива для Германии (АдГ) с 12,6%. Следом расположилась Свободная демократическая партия (СДП) с 10,7% голосов. «Левая» партия набрала 9,2%, а «Зеленые» — 8,9%.

По результатам выборов ХДС/ХСС займет 246 мест в бундестаге, СДПГ — 153, а АдГ — 94. СДП получил 80 кресел в парламенте, а «Левые» и «Зеленые» будут довольствоваться 69 и 67 местами соответственно.

Основные кандидаты

Ангела Меркель: воспринимается большинством немцев и за пределами страны как гарант стабильности - она возглавляет правительство Германии с 2005 года. Её решение открыть границы страны для беженцев в ходе миграционного кризиса 2015 года привело к некоторому снижению её популярности, однако затем Меркель вернула себе утраченные позиции.

Мартин Шульц: лидер левоцентристской СДПГ и партнер Меркель по правящей коалиции. Эта двоякая позиция осложнила проведение им предвыборной кампании, так как Шульц не мог убедительно критиковать правительство, в котором сам участвовал.

Алиса Вейдель и Александр Гаулянд: ведущие кандидаты правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Партия, выступающая за ограничение иммиграции, до сих пор была представлена на земельном уровне, но в ходе предвыборной кампании ее популярность непрерывно росла. Правые выступали под антиисламскими и часто националистическими лозунгами. "Альтернатива для Германии" участвовала в выборах во второй раз. На выборах в 2013 году она не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, набрав 4,7% голосов.

Как формируется бундестаг

Федеральные выборы проводятся каждые четыре года. Электорат в Германии насчитывает 61,5 млн избирателей в возрасте от 18 лет.

Немецкий бундестаг формируется по смешанной системе: половина мест (299) отводится кандидатам, избранным в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе.

Вторая половина мандатов распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия.