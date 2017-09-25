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  25 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан при подготовке к V Азиатским играм использовал спортивные базы Беларуси

CA-NEWS (TM) - Туркменистан при подготовке к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам использовал спортивные базы Беларуси. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Туркменистане Олег Табанюхов на встрече с представителями белорусских СМИ, освещающими V Азиатские игры.

"Атлеты из Туркменистана готовятся в белорусских спортивных центрах несколько лет. В ходе подготовки к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам использование спортивной базы в Беларуси активизировалось. Тесные связи у туркменской стороны налажены с олимпийским спортивным комплексом "Стайки". Белорусский государственный университет физической культуры осуществляет подготовку кадров в области физкультуры и спорта для Туркменистана. На сегодняшний день в вузе обучаются более 60 граждан этой страны", - цитирует его слова Белта.

Туркменская сторона также предлагает использовать в совместной подготовке с белорусскими спортсменами национальную курортную зону "Аваза". Пятые Азиатские игры завершатся в Ашхабаде 27 сентября. В программе состязания по 21 виду спорта. Участие в играх принимают представители 62 стран.

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