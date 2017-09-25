Самый дорогой фильм Монголии выходит в прокат

- Фильм также откроет кинофестиваль в Улан-Баторе. Фильм режиссера Д. Золбаяра, для создания которого было потрачено 1 млрд. 200 млн. тугриков (почти 500 тыс. долларов), рассказывает о проблемах, с которыми сталкивается молодой жокей, участвующий в скачках Наадама, сообщает ARD.

Оригинальная партитура фильма была исполнена на концерте в Corporate Convention Centre 5 сентября в честь 45-й годовщины Монгольской государственной филармонии и 25-летия ансамбля Морин-Хуур.

“Дети Чингисхана” - фильм компании “Warner Bros” о конных скачках, являющихся одной из трех традиционных монгольских культурных игр, должен был выйти в прокат 23 февраля.

Фильм был создан Д.Ангарагом, голливудским продюсером –монголом и режиссером Д.Золбаяром из компании “Монгол фильм”.

Бриттани Белт (Brittany Belt), американская голливудская актриса, сыграла в фильме второстепенную роль.