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  25 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Самый дорогой фильм Монголии выходит в прокат
CA-NEWS (MNG) - Фильм также откроет кинофестиваль в Улан-Баторе. Фильм режиссера Д. Золбаяра, для создания которого было потрачено 1 млрд. 200 млн. тугриков (почти 500 тыс. долларов), рассказывает о проблемах, с которыми сталкивается молодой жокей, участвующий в скачках Наадама, сообщает ARD.

Оригинальная партитура фильма была исполнена на концерте в Corporate Convention Centre 5 сентября в честь 45-й годовщины Монгольской государственной филармонии и 25-летия ансамбля Морин-Хуур.

“Дети Чингисхана” - фильм компании “Warner Bros” о конных скачках, являющихся одной из трех традиционных монгольских культурных игр, должен был выйти в прокат 23 февраля.

Фильм был создан Д.Ангарагом, голливудским продюсером –монголом и режиссером Д.Золбаяром из компании “Монгол фильм”.

Бриттани Белт (Brittany Belt), американская голливудская актриса, сыграла в фильме второстепенную роль.

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