В городах Бишкек и Ош пройдут Дни культуры Узбекистана

- Узбекистан, общество
- 13:59, 25 сентября 2017
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Как сообщила пресс-служба Минкультуры, 6 октября в Бишкеке запланирован визит официальной делегации Узбекистана в Министерство культуры, информации и туризма, днем пройдет показ узбекского фильма «Ойкиз эртаги», а вечером концерт мастеров искусств Узбекистана в Кыргызской Национальной филармонии им.Т.Сатылганова.
Во второй день, 7 октября культурные мероприятия пройдут в городе Ош. В частности показ фильма состоится в кинотеатре Сейтек, а концерт мастеров искусств будет проходить в Ошском Национальном драматическом театре им.С.Ибраимова.
Проводы и отбытие делегации в Узбекистан из города Ош состоится 8 октября после посещения местных достопримечательностей.
Также в рамках Дней культуры РУз в КР рассматривается возможность проведения фотовыставки «Современный Узбекистан».