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  25 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В городах Бишкек и Ош пройдут Дни культуры Узбекистана
CA-NEWS (UZ) - В городах Бишкек и Ош 6-7 октября пройдут Дни культуры Узбекистана с участием официальных лиц, исполнителей и творческих коллективов Узбекистана.

Как сообщила пресс-служба Минкультуры, 6 октября в Бишкеке запланирован визит официальной делегации Узбекистана в Министерство культуры, информации и туризма, днем пройдет показ узбекского фильма «Ойкиз эртаги», а вечером концерт мастеров искусств Узбекистана в Кыргызской Национальной филармонии им.Т.Сатылганова.

Во второй день, 7 октября культурные мероприятия пройдут в городе Ош. В частности показ фильма состоится в кинотеатре Сейтек, а концерт мастеров искусств будет проходить в Ошском Национальном драматическом театре им.С.Ибраимова.

Проводы и отбытие делегации в Узбекистан из города Ош состоится 8 октября после посещения местных достопримечательностей.

Также в рамках Дней культуры РУз в КР рассматривается возможность проведения фотовыставки «Современный Узбекистан».

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