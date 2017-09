В столице Афганистана террорист-смертник атаковал конвой НАТО (видео)

CA-NEWS (CA) - В столице Афганистана террорист-смертник подорвал себя, напав на конвой сил НАТО. Об этом сообщили Pajhwok.

Как сообщает телеканал 1TVNews, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с военными автомобилями альянса.

О жертвах и пострадавших среди военнослужащих не сообщается. В то же время издание отмечает, что ранения получили местные жители. Пострадали как минимум четыре человека.

Update: @moiafghanistan confirmed that suicide bomber targeted @ResoluteSupport forces in PD5 #Kabul, says 3 civilians wounded.#Afghanistan pic.twitter.com/JYGEiYLuvP