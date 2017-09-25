В столице Афганистана террорист-смертник атаковал конвой НАТО (видео)

CA-NEWS (CA) - В столице Афганистана террорист-смертник подорвал себя, напав на конвой сил НАТО. Об этом сообщили Pajhwok.

Как сообщает телеканал 1TVNews, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с военными автомобилями альянса.

О жертвах и пострадавших среди военнослужащих не сообщается. В то же время издание отмечает, что ранения получили местные жители. Пострадали как минимум четыре человека.

В заявлении НАТО говорится: «Сегодня утром в Кабуле против конвоя НАТО было применено самодельное взрывное устройство. Миссия «Решительная поддержка» не понесла потерь в результате взрыва. Команда «Решительной поддержки» работает на месте, чтобы вернуть транспортное средство. Операции идут без изменений».

Как сообщило агентство Reuters, ответственность за вылазку взяло на себя движение Талибан. Представитель группировки Забихулла Муджахид заявил, что конвой американских военных подвергся нападению, в результате чего несколько автомобилей были уничтожены, а силы «захватчиков» понесли тяжелые потери.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение об отправке еще четырех тысяч военнослужащих в Афганистан. По словам американского лидера, это поможет в борьбе с терроризмом, в том числе и с ИГ.