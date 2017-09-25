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  25 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Кыргызстана обсудил в МИД Узбекистана предстоящий визит Атамбаева

CA-NEWS (UZ) - В Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики Данияром Сыдыковым, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В состоявшейся беседе обсуждались актуальные вопросы реализации масштабных договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита в Кыргызстан президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и переговоров на высшем и высоком уровнях», - говорится в сообщении.

Были рассмотрены практические аспекты подготовки к предстоящему визиту в Узбекистан президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева, отмечается в тексте.

Напомним, в начале сентября состоялся первый визит Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.

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Комментарии (1)
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Zlatan
14:26, 25 сентября 2017
Тут одня мысля пробежала в связи с тем, что две фракции не хотели ратифицировать в парламенте вопрос урегулирования госграниц с Узбекистаном, вроде как столько лет планировали закончить эти вопросы и прям перд выборами Торобаев и Бабанов встали в штыки, но потом приняли все таки под давлением общественности. Мысль такова-Бабанов упорно не хочет, чтоб Атамбаев полетел в Узбекистан на коне, разрешив давний спор связанный с гарницами, так как свою роль в этом сыграл человек из его команды Жээнбеков, получается перед самыми выборами Жээнбеков утирает нос бабанову, а этого допускать нельзя, когда ты и так в проигрышной позиции.
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