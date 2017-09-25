Посол Кыргызстана обсудил в МИД Узбекистана предстоящий визит Атамбаева

CA-NEWS (UZ) - В Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики Данияром Сыдыковым, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В состоявшейся беседе обсуждались актуальные вопросы реализации масштабных договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита в Кыргызстан президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и переговоров на высшем и высоком уровнях», - говорится в сообщении.

Были рассмотрены практические аспекты подготовки к предстоящему визиту в Узбекистан президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева, отмечается в тексте.

Напомним, в начале сентября состоялся первый визит Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.