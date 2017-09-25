Посол Кыргызстана обсудил в МИД Узбекистана предстоящий визит Атамбаева
- Узбекистан, политика
- 14:21, 25 сентября 2017
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CA-NEWS (UZ) - В Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики Данияром Сыдыковым, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«В состоявшейся беседе обсуждались актуальные вопросы реализации масштабных договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита в Кыргызстан президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и переговоров на высшем и высоком уровнях», - говорится в сообщении.
Были рассмотрены практические аспекты подготовки к предстоящему визиту в Узбекистан президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева, отмечается в тексте.
Напомним, в начале сентября состоялся первый визит Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.
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