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  25 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Главы МИД стран Центральной Азии в Нью-Йорке обсудили вопросы взаимодействия в регионе

CA-NEWS (KG) - Главы МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана 22 сентября в Нью-Йорке обсудили насущные вопросы взаимодействия в регионе Центральной Азии, в том числе в рамках международных и региональных организаций, а также обменялись мнениями о путях конструктивного решения существующих вопросов, сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

В своем выступлении глава МИД РУз Абдулазиз Камилов проинформировал коллег об основных положениях речи президента Шавката Мирзиёева 19 сентября на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Особое внимание было уделено конкретным инициативам главы нашего государства, направленным на укрепление сотрудничества между центральноазиатскими странами, отмечается в тексте.

Стороны поддержали инициативу Узбекистана о проведении в Самарканде в ноябре 2017 года Международной конференции высокого уровня «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и процветания», которая будет содействовать выработке совместных решений региональных вопросов на основе конструктивного диалога, принципов равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга.

Участники встречи подтвердили заинтересованность в том, чтобы общими усилиями Центральная Азия стала регионом стабильности, устойчивого развития и добрососедства, и взаимную полезность подобных пятисторонних регулярных встреч на различных уровнях, отмечается в тексте.

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