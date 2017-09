Президент США ограничил въезд в страну для жителей восьми стран

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал документ, затрудняющий въезд в США для жителей восьми стран. В соответствии с документом, который подписал Трамп, доступ в страну ограничен для жителей Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Венесуэлы, КНДР и Чада. Если шесть первых стран были в изначальном списке, который глава Белого дома обнародовал сразу после вступления в должность, то последние три страны появились в нем впервые.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на пояснение Белого дома, такое решение было принято по результатам пересмотра политики информационного сотрудничества - а именно, информации, которую предоставляют другие страны американским спецслужбам.

Новые ограничения вступят в силу с 18 октября.

«Безопасность Америки - мой главный приоритет, - заявил президент Дональд Трамп. - Мы не допустим в нашу страну тех, кого мы не может подвергнуть тщательной проверке на предмет безопасности».

