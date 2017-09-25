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  25 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент США ограничил въезд в страну для жителей восьми стран

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал документ, затрудняющий въезд в США для жителей восьми стран. В соответствии с документом, который подписал Трамп, доступ в страну ограничен для жителей Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Венесуэлы, КНДР и Чада. Если шесть первых стран были в изначальном списке, который глава Белого дома обнародовал сразу после вступления в должность, то последние три страны появились в нем впервые.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на пояснение Белого дома, такое решение было принято по результатам пересмотра политики информационного сотрудничества - а именно, информации, которую предоставляют другие страны американским спецслужбам.

Новые ограничения вступят в силу с 18 октября.

«Безопасность Америки - мой главный приоритет, - заявил президент Дональд Трамп. - Мы не допустим в нашу страну тех, кого мы не может подвергнуть тщательной проверке на предмет безопасности».

Въезд в США будет также по-прежнему запрещен гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали.

Однако Судан из этого списка будет исключен - таким образом, в общей сложности ограничения будут касаться восьми государств.

В Белом доме заявили, что КНДР отказывается от какого бы то ни было сотрудничества с США и никак не соответствует требованиям, предъявляемым ко всем въезжающим, однако признали, что приезжих из Северной Кореи и так было крайне мало.

Хотя Чад и является важным партнером США в борьбе с терроризмом, эта страна не предоставляет американским властям некоторые запрашиваемые данные, уточнили в Белом доме.

А Венесуэла, в отношении которой Вашингтон недавно ввел экономические санкции, отказывается от сотрудничества с США в области проверки, представляет ли тот или иной ее гражданин угрозу национальной или общественной безопасности, а также весьма неохотно принимает обратно своих депортируемых граждан.

В информационном листе, которым Белый дом дополнил объявление Трампа, указано, что Ирак также не соответствует некоторым необходимым критериям, однако эту страну не включили в список, «в связи с тесным сотрудничеством с США» и той ролью, которую Ирак играет в борьбе экстремистской группировкой «Исламское государство».

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