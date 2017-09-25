Президент США ограничил въезд в страну для жителей восьми стран

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал документ, затрудняющий въезд в США для жителей восьми стран. В соответствии с документом, который подписал Трамп, доступ в страну ограничен для жителей Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Венесуэлы, КНДР и Чада. Если шесть первых стран были в изначальном списке, который глава Белого дома обнародовал сразу после вступления в должность, то последние три страны появились в нем впервые.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на пояснение Белого дома, такое решение было принято по результатам пересмотра политики информационного сотрудничества - а именно, информации, которую предоставляют другие страны американским спецслужбам.

Новые ограничения вступят в силу с 18 октября.

«Безопасность Америки - мой главный приоритет, - заявил президент Дональд Трамп. - Мы не допустим в нашу страну тех, кого мы не может подвергнуть тщательной проверке на предмет безопасности».

Making America Safe is my number one priority. We will not admit those into our country we cannot safely vet.https://t.co/KJ886okyfC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017

Въезд в США будет также по-прежнему запрещен гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали.

Однако Судан из этого списка будет исключен - таким образом, в общей сложности ограничения будут касаться восьми государств.

В Белом доме заявили, что КНДР отказывается от какого бы то ни было сотрудничества с США и никак не соответствует требованиям, предъявляемым ко всем въезжающим, однако признали, что приезжих из Северной Кореи и так было крайне мало.

Хотя Чад и является важным партнером США в борьбе с терроризмом, эта страна не предоставляет американским властям некоторые запрашиваемые данные, уточнили в Белом доме.

А Венесуэла, в отношении которой Вашингтон недавно ввел экономические санкции, отказывается от сотрудничества с США в области проверки, представляет ли тот или иной ее гражданин угрозу национальной или общественной безопасности, а также весьма неохотно принимает обратно своих депортируемых граждан.

В информационном листе, которым Белый дом дополнил объявление Трампа, указано, что Ирак также не соответствует некоторым необходимым критериям, однако эту страну не включили в список, «в связи с тесным сотрудничеством с США» и той ролью, которую Ирак играет в борьбе экстремистской группировкой «Исламское государство».