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  26 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Индии умер прозванный «Чужим» младенец

CA-NEWS (CA) - В индийском штате Уттар-Прадеш умер двухдневный младенец, которого местные жители прозвали «Чужим» за сходство с инопланетным существом из одноименного фильма Ридли Скотта, сообщает британское издание The Sun.

Сообщается, что малыш родился без носа и ушей, с сильно выступающими глазами. Он чувствовал себя хорошо, но прожил только два дня. Малыш уснул и больше не проснулся.

Как рассказали родители, местные жители, узнав о необычном ребенке, начали пытаться проникнуть в их дом, чтобы посмотреть на него.

Данное видео не рекомендуются к просмотру лицам с неуравновешенной психикой, а также беременным и лицам моложе 18 лет.

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