В Таджикистане чиновник заявил, что правоохранители кушали плов на торжестве, за которое его уволили

- В суде районном суде города Душанбе продолжается процесс по делу о нарушении закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». Агентство по финансовому контролю и борьбе с коррупцией в нарушении закона обвиняет экс-директора Национальной библиотеки Таджикистана Сайфиддина Назарзода, который в свою очередь выразил недовольство тем, что сотрудники ведомства сами ели плов на торжестве и снимали на камеру.

Административное дело в отношении госслужащего, который, по мнению сотрудников антикоррупционного ведомства, пренебрег правилами проведения свадебных торжеств, возбуждено в Таджикистане впервые. Дело возбуждено и в отношении его свата - Тоджиддина Хабибуллоева.

По данным ведомства, Сайфиддин Назарзода пригласил на свадьбу своего сына Фирдавса в ресторан «Шоира Люкс» свыше 300 гостей, хотя по закону количество гостей не должно превышать 150 человек.

Сайфиддин Назарзода 21 сентября на заседании суда заявил, что «оши нахор» был организован родителями невесты, сам он был среди лиц, принимающих гостей у ресторана. По его словам, на празднество в доме жениха были приглашены 50 человек, а на «оши нахор» - 70. Это подтвердил и его сват Тоджиддин Хабибуллоев, пишет Радио Озоди.

Сайфиддин Назарзода недоумевал, что сотрудники антикоррупционного ведомства без приглашения зашли в ресторан, ели плов и одновременно снимали гостей «оши нахор» на видеокамеру. По его словам, они преднамеренно снимали некоторых гостей по несколько раз, чтобы потом обвинить его в нарушении закона. Сотрудники Агентство по финансовому контрою и борьбе с коррупцией в суде заявили, что они даже не притронулись к еде.

Репортаж о свадьбе сына экс-директора Нацбиблиотеки, подготовленный антикоррупционным ведомством, был показан телеканалом «Точикистон» вечером 8 августа. Через неделю после телерепортажа Назарзода был уволен с занимаемой должности.

Если вина экс-директора библиотеки будет доказана в суде, то ему грозит выплата штрафа в размере 25 тысяч сомони (больше 2800 долларов).

Некоторые эксперты отмечают, что соответствующие структуры избирательны к тем чиновникам, которые нарушают закон об упорядочении традиций и не все они предстают перед судом.

Напомним, Эмомали Рахмон в своем выступлении, посвященном 10-й годовщине принятия закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», 11 июля высказался за ужесточение наказания за нарушение закона государственными чиновниками. По его словам, в большинстве случаев нарушителями требований действующих законов являются должностные лица, госслужащие, сотрудники органов правопорядка, предприниматели и состоятельные люди, а также их дети и близкие родственники, которые самовольно проводят пышные мероприятия, выходящие за рамки действующих законов.