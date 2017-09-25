Узбекистан направит $292 млн на модернизацию электроподстанций

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан до 2022 года направит свыше 292 миллионов долларов на модернизацию и реконструкцию подстанций магистральных сетей, сообщает Sputnik Узбекистан.

На днях технико-экономическое обоснование проекта утвердил глава государства. Всего в его рамках планируется реконструировать 22 крупнейшие подстанций в Ташкенте и 10 — в областях республики. Это позволит значительно сократить технические потери и расходы на эксплуатацию и обслуживание.

Кроме того, предусматривается закупка мобильных подстанций 110 киловольт среднего напряжения и систем аварийного восстановления, необходимых для оперативного устранения отключений на магистральных линиях электропередач. Эта новая технология позволит повысить устойчивость национальной энергосистемы. Проект также будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов в объеме, равном годовому энергопотреблению свыше 6 миллионов семей в Узбекистане.

Финансироваться работы будут за счет 75,3 миллиона долларов собственных средств "Узбекэнерго", займа Международного банка реконструкции и развития в размере 92 миллионов долларов, кредита Международной ассоциации развития на 58 миллионов долларов. Еще 66,8 миллиона долларов инвестирует правительство республики в виде предоставляемых налоговых и таможенных льгот.

Из них порядка 128 миллионов долларов пойдет на закупку различного оборудования, 56 миллионов долларов — строительно-монтажные работы, остальное — на прочие затраты.

Напомним, что транспортировка электроэнергии от генерирующих источников до распределительно-сбытовых предприятий осуществляется унитарным предприятием "Узэлектросеть" по магистральным электрическим сетям напряжением 110-500 кВ, протяженностью свыше 9,7 тысяч километров. На 76 подстанциях предприятия установлены трансформаторы суммарной мощностью 21,3 МВА.