Для учителей-казахов из Монголии просят организовать в Казахстане курсы для изучения нового алфавита

- В городе Улан-Баторе Посольство Казахстана в Монголии организовало круглый стол, посвященный вопросам перехода казахского алфавита на латинскую графику,сообщает Казинформ.

В мероприятии, прошедшем в рамках «Дня языков народов Казахстана», приняли участие представители казахской диаспоры Монголии из числа общественных деятелей, представителей государственных органов, а также творческой интеллигенции и активной молодежи. В своем выступлении Посол Казахстана в Монголии Калыбек Кобландин проинформировал собравшихся об инициированных Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым реформах в рамках Послании Главы государства народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Участники положительно отзывались о проводимых реформах в Казахстане, в том числе переходе казахского алфавита на латинскую графику.

Общественный деятель, писатель, дипломат Султан Таукей высказался в пользу необходимости скорейшего внедрения латинского алфавита в письменность Казахстана.

В своем выступлении академик Академии наук Монголии, член Коллегии Всемирной Ассоциации казахов Бакей Агыпарулы отметил, что переход казахского алфавита на латиницу позволит лучше выстроить политические, экономические и культурные связи со странами мира, в большинстве из которых используется латиница. Вместе с тем, академик подчеркнул, что при переходе на латинскую графику необходимо тщательно изучить некоторые аспекты, касающиеся специфических букв казахского языка.

Заслуженный учитель Монголии Барун Ардак и исполнительный директор общественного совета «Ел бірлігі» Женисбек Кайрат были едины во мнении, переход на латинскую графику обеспечит казахстанцам возможность сохранения ключевых показателей национальной идентичности, совмещая с требованиями времени и интересами прогрессивного общества. В этом контексте была отмечена важность организации в Казахстане курсов и кружков для изучения нового алфавита для учителей-казахов из Монголии.

Председатель «Сюза выходцев из Баян-Ульгийского аймака» в Улан-Баторе Тлеухан Нажикейулы отметил, что большинство стран из тюркского мира использует латинский алфавит. Это является наглядным показателем удобства латиницы для звуков, присущих только тюркским языкам. Им также было обращено внимание на отсутствие спутникового вещания казахстанских каналов в Улан-Баторе и необходимость обеспечения монгольской диаспоры литературными книгами на латинской графике.