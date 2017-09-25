В Узбекистане будут наказывать за принуждение к сбору хлопка

- Глава Андижанской области Узбекистана Шухратбек Абдурахманов на совещании 22 сентября предупредил чиновников, что местные руководители, привлекающие учителей школ и колледжей, учеников и студентов, а также сотрудников медицинских учреждений к полевым работам, не только лишатся своих должностей, но и будут привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, что 21 сентября премьер-министр республики Абдулла Арипов приказал в срочном порядке вернуть студентов, учителей и медиков с полей.

«Начиная с сегодняшнего дня вывоз на хлопок лиц, не достигших 18 лет, работников бюджетных организаций, в основном учителей и учеников школ, сотрудников медучреждений – врачей и медсестер, педагогов и учащихся/студентов колледжей и высших учебных заведений, считается преступлением. Я в ответе за подобные правонарушения по Андижанской области. Предупреждаю, если в каком-нибудь районе или секторе обнаружится, что данная категория граждан собирает хлопок, то ответственный руководитель не только лишится своей должности, но и будет привлечен к уголовной ответственности», – заявил в ходе совещания 22 сентября глава Андижанской области Шухратбек Абдурахманов.

В ходе выступления глава области обратился к местным имамам, отинам (религиозным наставникам – Ред.), а также к директорам школ и колледжей с просьбой помочь привлечь к сбору хлопка безработных граждан вместо возвращенных домой студентов.

Как сообщают источники, в ходе совещания в областной администрации 22 сентября глава Андижанской области пообещал безработным гражданам, согласившимся участвовать в сборе хлопка, найти работу, предпринимателям – выдать льготные кредиты, а женщинам – купить дешевое жилье.

После возвращения студентов, педагогов и медиков с хлопковых полей, в Андижане махаллинские активисты начали ходить по домам местных жителей и составлять списки сборщиков хлопка. Об этом сообщил собеседник из Андижана по имени Хаятулло.

"Махаллинские активисты говорят местным жителям, что они должны поехать на сбор хлопка с ночевкой на 10 дней. А если кто-то из жителей говорит, что не может поехать на хлопок, так как у него имеются неотложные дела, то махаллинские активисты требуют с него сдать им 100 тысяч сумов – по 10 тысяч сумов за каждый день неучастия в сборе хлопка", – говорит собеседник.