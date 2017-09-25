В Ашхабаде на продовольственном рынке, расположенном в микрорайонах Мир наблюдается дефицит продуктов

- На единственном продовольственном рынке, расположенном в микрорайонах Мир, столицы Туркменистана наблюдается дефицит продуктов, сообщает туркменская служба радио "Азатлык".

По словам Ахмеда, продавца торговой точки на рынке "Пайтагт" ("Мир базар") дефицит связан с трудностями доставки товаров на рынок, расположенный в самом центре Ашхабада, в связи с ограничением движения автотранспорта.

"Мы не можем привозит товары в свои магазины. Ближайшее место, куда можно доставить товар на автомобиле находится в 4-х километрах от рынка, потом приходится таскать все пешком", - рассказал Ахмед.

По словам продавца, трудности, связанные с доставкой, повлияли и на стоимость продуктов, привели к подорожанию.

Напомним, 8 сентября источники в Ашхабаде сообщили о том, что почти все дороги, ведущие в центральные микрорайоны столицы Туркменистана Мир-1 и Мир-2, загорожены бетонными плитами. Кроме этого сообщалось, что жилой массив вокруг Олимпийского городка обнесен железной решеткой.

В результате мер, осуществленных властями Ашхабада, на время проведения игр "Ашхабад -2017", жители центральных районов практически полностью лишились возможности передвижения на автотранспорте по микрорайону, а также въезда на территорию жилого массива.

По словам местных жителей, рынок "Пайтагт" ("Мир базар"), расположенный в центре Ашхабада, на пересечении микрорайонов Мир-1 и Мир-2, а также в непосредственной близости к Олимпийскому городку - месту проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, является основным источником продовольственного обеспечения, по меньше мере, четырех центральных столичных районов. В связи с этим, местные жители отмечают, что вынуждены ходить на другие рынки столицы, находящиеся на расстоянии нескольких километров, а из-за закрытия дорог, добираться приходится пешком.

"Мы теперь несколько километров ходим пешком, добираемся до улиц с транспортным сообщением и едем на другие рынки. После, с покупками, снова по жаре, пешком добираемся домой", - рассказала 50-летняя жительница Ашхабада Тувак (имя изменено - ред.).

В начале сентября сообщалось о закрытии около 50 частных магазинов, в микрорайонах Мир-1 и Мир-2, расположенных вблизи Олимпийского городка.​

По ​словам местных жителей, в связи с ограничением транспортного движения возрос спрос на услугу носильщиков, стоимость которой в среднем составляет 10 манатов. Некоторые носильщики предлагают свои услуги, используя тачки, но их останавливает полиция.

"Если полиция увидит кого-нибудь, везущего товары на тачке, отбирает тачку и пригрозив прогоняет", - рассказал 13-летний носильщик Мерген.

Данные о численности жителей старейших микрорайонов столицы Мир-1 и Мир-2, в настоящее время недоступны. Власти страны до сих пор не обнародовали данные о переписи населения, осуществленной в 2012 году. Согласно последним официальным данным, предоставленным руководством страны, в 1989 году население микрорайонов Мир-1 и Мир-2 составляло около 40 тысяч человек.