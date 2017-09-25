Telia (TeliaSonera) выплатит почти $1 млрд по делу о взятках в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Шведский телекоммуникационный холдинг Telia Company (TeliaSonera) выплатит 965 млн $ для урегулирования дела о коррупционных выплатах в Узбекистане, сообщает Uz24.uz.

Штрафы будут выплачены Министерству юстиции США, комиссии по ценным бумагам и биржам, а также прокуратуре Нидерландов, которые вели антикоррупционное расследование. Соглашение с властями двух стран компания заключила в четверг, 21 сентября.

В рамках расследования власти США и Нидерландов обвинили компанию в нарушении закона о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act).

В заявлении на сайте Минюста США отмечается, что Telia и ее узбекская «дочка» Coscom LLC признали выплату взятки в размере $331 млн госслужащему в Узбекистане, близкому к высокопоставленному чиновнику, у которого было влияние на правительственный орган, регулировавший телекоммуникационную отрасль.

Предположительно, согласно данным расследования, компания платила крупные взятки дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре за право работать в стране. После выхода фильма в свет разразился небывалый скандал, который подпортил репутацию телекоммуникационного гиганта и фактически уничтожил бизнес-империю и политические амбиции Гульнары Каримовой, которая, по неофициальным данным, с 2014 года находится под домашним арестом, в том числе в связи с расследованием ее причастности к коррупционным схемам с TeliaSonera.

По данным Организации по расследованию организованной преступности OCCRP, TeliaSonera заплатила Каримовой 381 млн долларов в качестве взятки и обещала еще 75 млн. Предположительно, ей также платили взятки головные офисы ряда российских компаний, в их числе «Вымпелком», МТС и Alfa Telecom. Telia Company еще недавно была представлена в таких странах, как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Молдавия, Грузия и Непал, которые в компании относили к региону Евразии.

Масштабное расследование о предполагаемой коррупции на рынке телекоммуникаций Узбекистана инициировали власти Нидерландов, Швеции и Швейцарии в 2012 году, а в 2014 году — США.