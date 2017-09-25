Путин и Назарбаев провели переговоры по телефону

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев переговорил по телефону с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды.

Как сообщили в пресс-службе, в ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повесток дня.

Президент России поздравил Президента Казахстана с успешным проведением шестой международной встречи по Сирии в Астане, состоявшейся 14-15 сентября. Также Владимир Путин проинформировал Нурсултана Назарбаева об усилиях Российской Федерации по урегулированию конфликта в Сирии.

Стороны особо отметили важность продолжения Астанинского процесса. Президенты рассмотрели график предстоящих встреч, включая ход подготовки к заседаниям Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ. Лидеры двух стран договорились продолжить регулярный диалог по всему спектру вопросов двустороннего взаимодействия. Как отмечает пресс-служба Акорды, разговор состоялся по инициативе российской стороны.



