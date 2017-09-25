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  25 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На авиашоу в Италии разбился истребитель (видео)

CA-NEWS (CA) - В итальянской Террачине во время авиашоу разбился истребитель Eurofighter Typhoon. Самолет упал в море, выполняя одну из фигур высшего пилотажа, сообщает газета Corriere della Sera.

Как сообщает La Stampa, пилот не успел катапультироваться и погиб. За штурвалом находился 36-летний капитан итальянских ВВС Габриэле Орланди.

Кроме пилота в катастрофе никто не пострадал — самолет разбился на отдалении от зрителей и судов, находившихся у побережья.

Судя по опубликованным видео очевидцев, пилот не успел вывести самолет из пике перед столкновением с поверхностью воды.

Спустя полтора часа после аварии его тело нашли водолазы. По предварительным данным, пилот не справился с управлением. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование инцидента.

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