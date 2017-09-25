На авиашоу в Италии разбился истребитель (видео)

- Азия и мир, происшествия
- 17:24, 25 сентября 2017
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CA-NEWS (CA) - В итальянской Террачине во время авиашоу разбился истребитель Eurofighter Typhoon. Самолет упал в море, выполняя одну из фигур высшего пилотажа, сообщает газета Corriere della Sera.
Как сообщает La Stampa, пилот не успел катапультироваться и погиб. За штурвалом находился 36-летний капитан итальянских ВВС Габриэле Орланди.
Кроме пилота в катастрофе никто не пострадал — самолет разбился на отдалении от зрителей и судов, находившихся у побережья.
Судя по опубликованным видео очевидцев, пилот не успел вывести самолет из пике перед столкновением с поверхностью воды.
Спустя полтора часа после аварии его тело нашли водолазы. По предварительным данным, пилот не справился с управлением. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование инцидента.
#eurofighter crash #Airshow #Terracina #Italy pic.twitter.com/kJBZSoAAxn— Eversmann (@Eversmann08) September 24, 2017