Air Astana заявила об угрозе прекращения авиасообщения с Россией из-за сбоя поставок авиатоплива

- Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana сообщила, что критическая ситуация с поставками топлива из России ставит под угрозу регулярное авиасообщение в Казахстане. «Из-за прекращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановки Шымкентского нефтеперерабатывающего завода регулярное авиасообщение в Казахстане находится под угрозой срыва»,— цитирует агентство «Казинформ» заявление компании.

По информации Air Astana, ситуация с авиатопливом усугубилась в 2017 году, когда совокупный среднемесячный объем экспорта «Газпром нефти», « Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Татнефти» снизился до 15 тыс. тонн по сравнению с 44 тыс. тонн в 2016 году. При этом, как сообщает авиакомпания, потребность гражданской авиации в авиационном топливе в 2017 году составляет 800 тыс. тонн. «На протяжении многих лет субъекты гражданской авиации Казахстана на 70% зависимы от поставок из РФ, которые носили нецикличный и негарантированный характер. Политика российских ресурсодержателей направлена на реализацию авиатоплива по остаточному принципу»,— также говорится в заявлении Air Astana.

Вице-министр энергетики Асет Магауов ответил на заявление авиакомпании "Эйр Астана" о том, что регулярное авиасообщение в Казахстане находится под угрозой срыва, передает Tengrinews.kz.

"Со стороны "Эйр Астаны" были заявления о том, что шымкентский (нефтеперерабатывающий - прим. автора) завод уходит на капитальный ремонт. Мы считаем, что "Эйр Астана" перед тем, как делать такие громкие заявления, могла бы с нами проконсультироваться. Тем более, у нас есть прямой контакт с ними. Любой проблемный вопрос с ними всегда онлайн обсуждаем. Никаких капремонтов, которые повлияют на остановку завода, не предполагается. В рамках весеннего капитального ремонта все установки были модернизированы, могут уже требования К4 и К5 выполнить", - сказал Магауов на пресс-конференции.

"Когда закончится посевная кампания, одна из установок на шымкентском заводе будет модернизирована - установка гидроочистки дизельного топлива, но это никак не повлияет на объем производства авиакеросина, производства бензина. В рамках небольшой остановки будет проведена модернизация, и уже зимнее дизельное топливо будет соответствовать стандарту К4, К5 на шымкентском нефтеперерабатывающем заводе", - добавил вице-министр.

Он подчеркнул, что в Министерстве энергетики оценивают ситуацию на рынке нефтепродуктов как благоприятную.



