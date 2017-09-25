В Армении русский язык получил статус иностранного

- Русский язык отныне имеет в Армении статус иностранного языка, сообщил в интервью ТАСС министр образования и науки республики Левон Мкртчян.

По словам министра, "единственным государственным языком в Армении является и останется армянский язык, поскольку мы - независимое, суверенное государство". "Это аксиоматичная истина. Все остальные языки - иностранные", - подчеркнул он.

Как напомнил министр, по традиции, еще с советских времен, русский язык "широко распространен в Армении, однако никакого статуса до сих пор не имел". К примеру, "когда сегодня наши дети поступают в вузы, то по предмету "иностранный язык" они сдают экзамен по английскому, французскому, немецкому, испанскому или итальянскому языкам, - отметил Мкртчян. - Русского среди этих языков нет, и сдавать экзамен по русскому абитуриенты не могут".

"Отныне мы фиксируем, что русский язык имеет в Армении статус иностранного языка", - подчеркнул руководитель ведомства.

Как считает министр, "это важно, поскольку русский язык в Армении - самый распространенный, его обязательно проходят со второго класса во всех школах, это рабочий язык СНГ, а теперь и Евразийского экономического союза. У нас "база всей литературы по естественным наукам - полностью на русском языке, большая часть поля взаимодействия наших научных учреждений и предприятий ВПК также на русском языке", - констатировал Мкртчян.

"Сегодня методика преподавания русского языка рассчитана на малые аудитории и множество учебных часов в неделю, - напомнил руководитель ведомства. - В настоящее время мы работаем с Россотрудничеством над формированием больших аудиторий и классов для обучения армянской молодежи русскому языку как иностранному".

Формирование основ языковой политики

Мкртчян сообщил, что, работая над концепциями обучения иностранным языкам в общеобразовательной школе, ведомство уточнило основы языковой политики в Армении. "Министерство завершило почти двухлетнюю работу над концепциями обучения иностранным языкам, - сообщил глава ведомства, - Важнейшим результатом проделанной работы стало то, что мы попытались уточнить основы языковой политики в Армении".

"Если мы хотим эксплуатировать АЭС, иметь собственные дроны, восстановить свой ВПК, то обязаны наряду с науками сделать упор на качественное обучение иностранным языкам", - убежден министр. Между тем в этой сфере в Армении "очень тревожная действительность: спад квалификации учителей, недостаток учебных часов и огромные аудитории", которые затрудняют качественное изучение языков.

"Нам следует изменить методику преподавания иностранных языков, суметь сформировать обучение техническому, а не коммуникативному языку", - полагает глава ведомства. Он назвал "очень важной задачей" подготовку хороших специалистов по техническим наукам.