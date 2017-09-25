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  25 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане еще одного «экс-борца с коррупцией» приговорили к 7 годам тюрьмы
CA-NEWS (TJ) - Хуршед Джабборзода, еще один экс-сотрудник Агентства по финансовому контролю и по борьбе с коррупцией Таджикистана, приговорен Верховным судом страны к 7 годам тюрьмы. Он проходил в качестве обвиняемого по делу группы из десяти бывших сотрудников антикоррупционного агентства.

По данным источников, бывшим сотрудникам антикоррупционного ведомства инкриминируется получение взятки в особо крупном размере, превышение должностных полномочий, мошенничество, подделка документов и др. преступления.

Как сообщил источник в Генпрокуратуре Таджикистана 22 сентября, Хуршед Джабборзода был задержан в июне нынешнего года на основе показаний экс-сотрудников антикоррупционного ведомства, арестованных ранее. На тот момент он занимал должность заместителя начальника Управления по надзору за законностью судебных актов по гражданским, экономическим, семейным и административным делам Генпрокуратуры. Хуршед Джабборзода два года тому назад перешел на работу в Генпрокуратуру из Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией.

Сообщалось, что Хуршеду Джабборзода инкриминировали подделку документов. В своем последнем слове на суде он категорически отверг обвинение и потребовал освободить его из-под стражи.

С конца апреля в Таджикистане прошла волна арестов бывших сотрудников антикоррупционного ведомства.

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