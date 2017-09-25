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  25 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Самая тяжелая женщина в мире скончалась в ОАЭ после операций по снижению веса

CA-NEWS (CA) - Бывшая обладательница самого большого веса в мире египтянка Иман Ахмед Абдулатти умерла в больнице в столице ОАЭ Абу-Даби после множества операций по снижению веса, говорится в сообщении госпиталя Бурджиль, передает РИА Новости.

Напомним,Иман Абдулатти, которая изначально весила около 500 килограммов, потеряла почти 200 килограммов во время лечения в больнице в Индии, но, несмотря на это, ее сестра выразила недоверие методам лечения, и женщина отправилась для дальнейшего лечения в ОАЭ. Как отмечается в заявлении больницы, руководство госпиталя Бурджиль глубоко опечалено смертью Абдулатти.

"Иман умерла в понедельник, 25 сентября, от кишечной непроходимости и почечной недостаточности. Она наблюдалась командой из более чем 20 докторов разных специализаций, которые успешно добились улучшения ее самочувствия с момента ее прибытия в ОАЭ. Мы приносим наши искренние соболезнования семье покойной", - говорится в заявлении.

В октябре 2016 года доктора описывали состояние 36-летней жительницы Александрии как "слоновую болезнь" и "порок желез". Женщина пережила инсульт и была прикована к постели.

В конце 2016 года на случай Иман обратил внимание мумбайский врач Муффазал Лакдавала, специализирующийся на бариатрической и лапароскопической хирургии, и вызвался помочь женщине.

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