В Шотландии обнаружили картину Рубенса, считавшуюся утерянной 400 лет

CA-NEWS (CA) - Картина фламандского художника Питера Пауля Рубенса, считавшаяся утерянной на протяжении 400 лет, обнаружена в музее в Шотландии, сообщает газета Scotsman.

По данным издания, картину нашел британский журналист и искусствовед Бендор Гросвенор в коллекции Дома-музея Поллока в Глазго.

По данным газеты, картина была найдена британским журналистом и искусствоведом Бендором Гросвенором. Портрет раньше считался копией оригинальной картины. Журналист провел подробный технический анализ картины, во время которого обнаружились авторские приемы Рубенса, скрытые под слоями пыли и грязи и нанесенной позднее краской.

Сообщается, что подлинность картины также подтвердили эксперты музея «Дом Рубенса» в Бельгии. Стоимость картины, по оценкам музея, может составлять десятки миллионов фунтов.