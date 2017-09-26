Астрономы нашли звезду, съевшую больше дюжины двойников Земли

- Планетологи нашли в созвездии Кассиопеи необычную пару звезд, одна из которых, получившая говорящее имя "Кронос", съела около дюжины двойников Земли в прошлые годы своей жизни, говорится в статье, опубликованной в электронной библиотеке arXiv.org, передает РИА Новости

"Меня очень поразило и обрадовало то, что я увидела, когда я изучила состав этих звезд. Как правило, различия в химическом составе между звездами с планетами и без планет бывают очень небольшими. В данном случае их можно увидеть почти невооруженным глазом", — комментирует открытие Джоанна Теске (Johanna Teske) из Обсерватории Карнеги в Пасадене (США), чьи слова приводит журнал New Scientist.

Звезды, как показывают недавние наблюдения десятков групп астрономов, могут периодически разрушать и "съедать" планеты, которые вращаются вокруг них. Это может происходить на самых ранних этапах существования, когда планеты только рождаются, и в самом конце жизни, когда внешние оболочки звезды раздуваются и обволакивают планеты, и даже после того, как светило умирает и превращается в белого карлика или нейтронную звезду.

В прошлом ученые не уделяли пристального внимания подобным событиям, так как они считали, что они не приводят к серьезным изменениям в облике и поведении звезд. Относительно недавно планетологи выяснили, что это на самом деле не так – "поедание" планет сильно меняет спектр белых карликов и нейтронных звезд, и может радикально поменять поведение обычных звезд, делая их более крупными и менее яркими.

Сем-Ён Ох (Semyeong Oh) из Принстонского университета (США) и ее коллеги нашли один из самых необычных примеров подобного космического "каннибализма", изучая пару необычных звезд — HD 240430 и HD 240429 – недавно открытых в созвездии Кассиопеи.

Эти светила, как рассказывают ученые, внешне являются почти неотличимыми друг от друга – они сформировались примерно 4 миллиарда лет назад в одних и тех же "звездных яслях" и с тех пор путешествуют по космосу вместе, находясь на расстоянии всего в два световых года друг от друга. Сейчас они находятся примерно в 320 световых годах от Земли и являются, как считают некоторые астрономы, частью необычной двойной звездной системы, половинки которой ведут себя не так,как другие пары светил.

Ох и ее коллеги пытались проверить, так ли это на самом деле, так как у HD 240430 и HD 240429 есть одна особенность, которая не позволяла так говорить. В недрах первой звезды, как показывали замеры ее спектра, содержится намного больше некоторых "металлов" – элементов тяжелее водорода и гелия – чем в ее "соседке".

Как правило, подобные различия говорят о том, что звезды сформировались в разных уголках галактики, где облака межзвездного газа содержат в себе разные доли углерода, кислорода, калия и других элементов. С другой стороны, сам факт встречи двух звезд, их схожие размеры и возраст говорят в пользу обратного.

Причина этого "невозможного" парадокса, как обнаружили Ох и ее коллеги, скрывалась в различиях в концентрации различных "металлов" в недрах HD 240430 и ее более "чистой" соседки. Ученые заметили, что все вещества, доля которых сильно различается, присутствуют в большом количестве в одном типе небесных тел – в планетах и в каменистых астероидах.

Как показывают расчеты исследователей, это светило, получившее имя "Кронос", должно было съесть, подобно титану из древнегреческих мифов, больше десятка землеподобных планет или несколько каменистых "супер-Земель", чья общая масса примерно в 15 раз больше, чем у Земли. В таком случае спектр HD 240430 станет таким, как он выглядит в реальности.

Сейчас ученые заняты поисками планет на окраинах этой звездной системы, потенциально переживших этот катаклизм. Их открытие, как надеются планетологи, поможет нам понять, как именно и когда "Кронос" съел своих "детей".