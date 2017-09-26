Против экс-главы компании Telia (TeliaSonera) выдвинуто обвинение в даче взятки в Узбекистане

- Прокуроры Швеции обвинили бывшего главного управляющего директора компании Telia Ларса Ньюберга в даче взятки в Узбекистане, чтобы получить лицензию для работы в сетях 3G в этой республике. На прошлой неделе эта шведская компания согласилась выплатить властям США и Нидерландов штраф в почти 1 миллиард долларов в связи с обвинениями в коррупционных связях с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, передает centralasain.org

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на шведского прокурора Гуннара Стетлера (Gunnar Stetler), 22 сентября прокуратура Швеции подала иск против бывшего главного управляющего директора компании Telia (бывшая TeliaSonera) Ларса Ньюберга и еще двух бывших менеджеров этой компании.

Напомним, что днем ранее, 21 сентября компания Telia, работающая в Узбекистане под брендом Ucell, заявила о своей готовности выплатить властям США и Нидерландов штраф в размере 965 миллионов долларов, чтобы урегулировать претензии, связанные с расследованием ее коррупционных сделок в Узбекистане.

Кроме того, согласно достигнутому между Telia и Минюстом США соглашению, в течение последующих трех лет шведская компания будет сотрудничать со следствием по антикоррупционному делу и поможет в привлечении отдельных лиц к уголовной ответственности. Однако сам Ларс Ньюберг, как сообщает агентство Reuters, отрицает все выдвинутые против него обвинения.

«Думаю, что излишне затянутое дело закончится в конечном итоге оправданием Ньюберга. Потому что, эти обвинения не имеют под собой никаких оснований», – цитирует агентство слова адвоката Стефани Плейела.

Напомним, что в 2013 году Ларс Ньюберг и еще четыре топ-менеджера Telia ушли в отставку. В ходе проведенного в Европе расследования стало известно о том, что Ларс Ньюберг давал многомиллионные взятки старшей дочери ныне покойного первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой.