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  26 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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«Лукойл» планирует инвестировать еще $3 миллиарда в проекты в Узбекистане
CA-NEWS (UZ) - «Лукойл» планирует сделать новые предложения по дальнейшему инвестиционному циклу на территории Узбекистана. Об этом заявил глава российской компании Вагит Алекперов.

«У нас инвестиции на конец этого года на территории Узбекистана составят около $6 млрд. Я включаю сюда и развитие проекта Гиссар ($1,5 млрд) и полное развитие Кандыма, который мы надеемся в декабре завершить и ввести в эксплуатацию», – приводит слова Алекперова Интерфакс.

«Еще дополнительных инвестиций, которые мы планируем сделать для полного развития всех объектов Кандыма и Гиссара – $3 млрд», – добавил он.

Весь газ, добываемый компанией в Узбекистане, направляется на внешний рынок, уточнил Алекперов. Он также напомнил, что есть поручение президента Узбекистана подготовить новые инициативы после завершения инвестиционного цикла «Лукойл» по действующим проектам.

«Мы считаем, что где-то в 2021-2022гг завершим наш инвестиционный цикл полностью здесь, и нам надо проработать вопросы о дальнейших переделах газа, добываемого на территории Узбекистана – это газохимия. Мы над этим работаем и будем готовы через определенное время представить наши инициативы», – сказал Алекперов.

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