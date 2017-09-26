«Лукойл» планирует инвестировать еще $3 миллиарда в проекты в Узбекистане

- Узбекистан, экономика
- 8:48, 26 сентября 2017
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- Обновлено: 9:35, 26 сентября 2017
«У нас инвестиции на конец этого года на территории Узбекистана составят около $6 млрд. Я включаю сюда и развитие проекта Гиссар ($1,5 млрд) и полное развитие Кандыма, который мы надеемся в декабре завершить и ввести в эксплуатацию», – приводит слова Алекперова Интерфакс.
«Еще дополнительных инвестиций, которые мы планируем сделать для полного развития всех объектов Кандыма и Гиссара – $3 млрд», – добавил он.
Весь газ, добываемый компанией в Узбекистане, направляется на внешний рынок, уточнил Алекперов. Он также напомнил, что есть поручение президента Узбекистана подготовить новые инициативы после завершения инвестиционного цикла «Лукойл» по действующим проектам.
«Мы считаем, что где-то в 2021-2022гг завершим наш инвестиционный цикл полностью здесь, и нам надо проработать вопросы о дальнейших переделах газа, добываемого на территории Узбекистана – это газохимия. Мы над этим работаем и будем готовы через определенное время представить наши инициативы», – сказал Алекперов.