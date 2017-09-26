Президент Узбекистана провел переговоры с министром сельского хозяйства России

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сегодня обсудили вопросы расширения взаимовыгодного практического сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Как сообщило узбекское Национальное информагентство "УзА", особое внимание было уделено вопросам формирования благоприятных условий и создания современной торгово-логистической инфраструктуры для увеличения объемов взаимных поставок сельхозпродукции.

Отметим, что по итогам очередной международной плодоовощной ярмарки в начале этого месяца в Ташкенте были заключены экспортные контракты между Узбекистаном и Россией на сумму, превышающую 500 млн долларов.