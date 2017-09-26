Президент Татарстана находится с визитом в Узбекистане

- Президент Татарстана Рустам Минниханов 25 сентября в Ташкенте обсудил вопросы развития экономического сотрудничества с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Встреча состоялась в ходе рабочего визита татарстанской делегации во главе с Президентом РТ в Узбекистан, сообщает пресс-служба главы республики.

Премьер-министр Узбекистана напомнил, что в мае этого года посещал Казань для участия в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета. Он поблагодарил Рустама Минниханова за гостеприимство, оказанное в рамках этого визита.

По его мнению, предприятия Узбекистана могут расширить поставки в Татарстан современных легковых автомобилей, широкой номенклатуры текстильной, кожевенной и обувной продукции, электрического и механического оборудования, строительных материалов, пищевой продукции. Его же страна заинтересована в поставках различного электротехнического оборудования, продукции нефтехимии, древесины, бумаги, фармацевтических препаратов, медицинской техники и так далее. «Предлагаем установить долгосрочные партнерские связи между предприятиями-изготовителями и торговыми сетями Узбекистана и Татарстана», – заключил Арипов.

Президент РТ поблагодарил премьер-министра Узбекистана за внимание, уделяемое вопросам развития татарстано-узбекистанского сотрудничества.

В ходе беседы стороны обсудили шаги по дальнейшему наращиванию экономического взаимодействия в таких областях, как нефтехимия, машиностроение, пищевая промышленность, туризм и образование.

В завершение встречи в присутствии Абдуллы Арипова и Рустама Минниханова были подписаны пять меморандумов о сотрудничестве между представителями крупных промышленных и энергетических компаний Узбекистана и Татарстана.