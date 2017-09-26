В Иракском Курдистане прошел референдум о независимости, явка составила 76%

CA-NEWS (CA) - В понедельник, 25 сентября, в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости автономии от остального Ирака. Голосование началось в 8 утра по местному времени и должно было завершиться в 18:00, сообщило курдское агентство Rudaw.

Позднее стало известно, что курдистанская Высшая независимая комиссия (отвечает за проведение выборов) продлила работу некоторых избирательных участков на один час, до 19:00, так как «в труднодоступных районах люди не успели проголосовать».

В столице курдской автономии Эрбиле участки завершили работу вовремя. К 17:00, по данным Reuters, явка составила 76%. Официальные результаты референдума станут известны в течение 72 часов.

Если большинство избирателей выскажется за независимость, то это не повлечет за собой немедленного отделения от Ирака, но станет первым шагом в переговорном процессе.

На референдуме избирателям нужно было ответить на один вопрос: «Хотите ли вы, чтобы регион Курдистан и курдские территории за его пределами стали независимым государством?». Всего на территории Иракского Курдистана проживает около 5,5 млн человек, из них, по данным Высшей независимой комиссии, правом голоса обладают 5,2 млн человек, сообщает Reuters. В голосовании участвовало население не только трех провинций, официально входящих в состав курдской автономии, но и других подконтрольных курдам провинций, в частности Киркука. Референдум прошел и в местах компактного проживания курдов в провинциях Найнава и Дияла.

На прошлой неделе в интервью персидской службе «Голоса Америки» президент полуавтономного курдского региона на северо-востоке Ирака Масуд Барзани заявил, что после референдума курдские власти начнут переговоры с правительством Ирака по таким вопросам, как расширение демаркации, раздел природных ресурсов и установление сроков провозглашения независимости. По оценкам Барзани, переходный период продлится от одного года до двух.

Перед референдумом премьер-министр Ирака Хайдер Абади распорядился, чтобы курдский регион передал контроль над пограничными постами и аэропортами, и призвал другие страны не импортировать курдскую нефть.

Соседний Иран, где, как и в Сирии и Турции, проживают множество курдов, также прекратил все рейсы в Иракский Курдистан.

Власти Ирана и Турции высказались против референдума о независимости из опасений, что это может подстегнуть сепаратистские настроения в их странах.

Сирийские государственные СМИ приводят слова министра иностранных дел Валида Муаллема, который выступил против референдума и подчеркнул, что Сирия признает единый Ирак.

Турция уже на протяжении трех десятилетий ведет борьбу с курдскими сепаратистами на юго-востоке страны. Турецкий МИД назвал референдум незаконным и нелегитимным, заявив, что другие страны не должны признавать действия курдов, и предупредив, что Турция «примет все меры, предусмотренные международным правом», если террористы попытаются воспользоваться ситуацией и создадут угрозу для национальной безопасности Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Турция закроет переход на границе с Ираком и может заблокировать экспорт нефти.

США также выступили против референдума на основании того, что он отвлекает внимание от борьбы с группировкой «Исламское государство».