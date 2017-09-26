Президент Таджикистана отправил в отставку трех судей

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим указом освободил трех судей ряда регионов страны, сообщает пресс-служба главы республики.

По данным источника, от должности председателя экономического суда города Душанбе освобождена Имомзода Сафармо Абдухолик, Очилзода Мамлакат с должности судьи суда Согдийской области в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи и Машрабзода Азим Карим снят с должности заместителя председателя экономического суда Хатлонской области по собственному желанию.