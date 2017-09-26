Президент Таджикистана отправил в отставку трех судей
- Таджикистан, общество
- 9:19, 26 сентября 2017
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим указом освободил трех судей ряда регионов страны, сообщает пресс-служба главы республики.
По данным источника, от должности председателя экономического суда города Душанбе освобождена Имомзода Сафармо Абдухолик, Очилзода Мамлакат с должности судьи суда Согдийской области в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи и Машрабзода Азим Карим снят с должности заместителя председателя экономического суда Хатлонской области по собственному желанию.
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