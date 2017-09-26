Власти Ташкента поручили отлавливать больше уличных животных

- В случае обнаружения бешеных животных отловным службам рекомендовано отстреливать их на месте. Об этом стало известно накануне на брифинге в хокимияте столицы. Соответствующее решение принял хоким города, сообщает Kommersant.uz

Как сообщили представители хокимията, решение вызвано тем, что случаи укусов людей домашними и бездомными животными участились. Часто пострадавшими оказываются дети.

С начала года, по данным администрации города, от нападений домашних и уличных животных пострадали 3527 человек, из них 1633 — от укусов бродячих собак. В хокимияте считают, что это создает риски для заражения бешенством от больных собак или кошек.

Отрядам по отлову бездомных животных поручено усилить работу и перейти на круглосуточный режим. 11 отловных бригад будут при необходимости дооснащаться техникой и транспортом, снабжаться горюче-смазочными материалами, оборудованием и специнвентарем для отлова животных.

В случае обнаружения бешеных животных службам рекомендовано отстреливать их на месте.

«За прошлый год мы выловили 10 933 животных, за восемь месяцев этого года — 7041. В 2016 году подобрали на улицах 750 трупов, в этом году — 510. Бесхозные животные содержатся в специальных питомниках. Кого-то мы передаем в приюты для собак и кошек, кого-то забирают новые хозяева. Случаев умерщвления у нас не бывает, животные, которые остаются в питомнике, умирают естественной смертью», — заверил начальник специализированного механизированного отряда при хокимияте Ташкента Владимир Равдин.