Президент Казахстана выразил соболезнования в связи со смертью Узакбая Караманова

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования родным и близким Узакбая Караманова в связи с его кончиной, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о кончине видного государственного и общественного деятеля Узакбая Караманова», - говорится в сообщении.

«Узакбай Караманович всю свою жизнь трудился во имя народа и процветания родной земли. Благодаря своим прекрасным организационным способностям и авторитету в обществе он занимал многие высокие государственные должности и всегда с честью выполнял все возложенные на него обязанности», - говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев отметил, что казахстанцы не забудут его имя и заслуги перед страной. Узакбай Караманов трудовой путь начал в должности прораба Шубар-Кудунской автобазы Актюбинского облавтотреста. В разные годы работал директором комбината строительных материалов и конструкций треста «Алмаатапромстрой», в 1980 году стал заместителем министра легкой промышленности Казахской ССР, затем первым замом министра строительства предприятий тяжелой индустрии Казахской ССР, позже он был назначен первым заместителем министра строительства Казахской ССР. В 1989 году Караманов стал председателем совета министров Казахской ССР, а в 1990 году был назначен премьер-министром Казахской ССР. Узакбай Караманов являлся президентом Международного фонда спасения Арала, также он избирался в Мажилис (парламент) Казахстана, был основателем союза строителей Казахстана. Узакбай Караманов ушел из жизни в возрасте 80-ти лет.