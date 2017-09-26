Министерство энергетики Казахстана из-за сбоя поставок не исключает перехода на альтернативный вид авиатоплива

CA-NEWS (KZ) - Министерство энергетики не исключает перехода Казахстана на альтернативный вид авиатоплива — JET A-1 — ввиду существующего дефицита авиакеросина, сообщил в понедельник вице-министр этого ведомства Асет Магауов, сообщает Sputnik Казахстан.

Теперь же он может наполнить казахстанский рынок: нынешняя ситуация с авиакеросином, дефицит которого Казахстан вынужден восполнять только в одной стране — России, заставил министерство энергетики республики всерьез рассматривать перевод авиапарка страны на это "звездное питание". Благо, "Боинги" и "Аэробусы", на которых летает основной авиаперевозчик страны — Air Astana, изначально под него заточены.

"На прошлой неделе мы проводили совещание с участием наших аэропортов, с участием комитета гражданской авиации о переходе на альтернативный вид топлива — JET A-1, — сказал вице-министр. — В принципе, с точки зрения стандартов, нам позволяет производить и потреблять это топливо в Казахстане, и вопрос стоял о том, что, может, нам частично некоторые аэропорты перевести на JET A-1", — добавил он.

"Цены на авиакеросин уже повысились, когда дефицит пошел, в июле-августе Air Astana отмечала, что идет быстрый рост цен на рынке России на авиакеросин: на данный момент — до 670-680 долларов за тонну. В начале лета цена была долларов на 50 дешевле", — свидетельствует Магауов.

Самое же главное преимущество JET A-1, по мнению Минэнерго, что его можно импортировать сразу из нескольких стран, а не из одной, то есть в большей степени обезопасить себя от возможного форс-мажора у поставщиков.

"В средне- и краткосрочной перспективе, когда поставки срываются из России, нам можно будет дополнительно импортировать объемы "Джет А-1" из Китая. Тогда, с точки зрения ресурсов, не будет зависимости только от одной страны — для нас открывается большая часть мирового рынка, откуда мы сможем импортировать авиатопливо. То есть вопрос перехода к "Джет А-1" для нас становится стратегическим", — заявил Магауов.

Таким образом, вице-министр дал понять, что в течение еще как минимум трех лет (понятие "среднесрочная перспектива" охватывает обычно именно этот промежуток времени) Казахстан будет имортозависим по авиакеросину. Его сейчас в количестве около 20 тысяч тонн в год производит Атырауский НПЗ и в количестве около 240 тысяч тонн в год — Шымкентский — при среднегодовой потребности отечественных авиакомпаний в 600 тысяч тонн в год.

Минэнерго в вопросе самообеспечения внутреннего рынка больше уповает на модернизацию Павлодарского НПЗ: по заверениям Магауова, в рамках этого проекта "больший акцент ставится на возобновление выпуска авиакеросина".

"Понятно, что какое-то время уйдет дополнительную на сертификацию, но по авиакеросину наши оценки такие: порядка 900 тысяч-миллиона тонн мы будем производить при потребности текущей — порядка 600 тысяч тонн в год, то есть появится излишек", — сказал он на пресс-конференции.