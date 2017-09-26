Россия грубо нарушила права человека при оккупации Крыма, - ООН

- Россия допускает “серьезные” нарушения прав человека в Крыму, принуждая людей к получению гражданства и депортируя заключённых, говорится в докладе ООН, вышедшем в понедельник, сообщает Reuters.

Россия оккупировала Крым в 2014 году и заменила украинское законодательство на полуострове российским, однако аннексия так и не получила международного признания. Москва говорит, что референдум 2014 года сделал легитимным “вхождение” Крыма в её состав.

Генассамблея ООН распорядилась начать расследование о нарушении прав человека на полуострове в декабре 2016 года. Российские власти не пустили следователей ООН на территорию Крыма.

"Были зафиксированы серьезные нарушения прав человека, такие как произвольные задержания и содержания под стражей, насильственные исчезновения, жестокое обращение, пытки и по меньшей мере одна внесудебная казнь", - говорится в докладе.

“Навязывание гражданства жителям оккупированной территории можно приравнять к принуждению их к присяге на верность ”неприятельской державе“, что запрещено четвертой Женевской конвенцией”, - говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Зайда Раада аль-Хусейна.

Россия также нарушила международное законодательство, переместив задержанных и заключённых из Крыма в Россию, говорится в докладе.

После оккупации Крыма Россия автоматически признала всех украинцев, проживающих на полуострове, российскими гражданами, если только они не направили отказ в письменной форме.

К маю 2015 года около 100.000 человек, или 4 процента населения Крыма, не имели российского гражданства, говорится в докладе со ссылкой на российского чиновника.

Примерно 19.000 человек, в основном госслужащих, желающие сохранить рабочие места при фактическом правлении России, были принуждены отказаться от украинского гражданства, говорится в докладе.

Противников референдума преследовали с помощью законов против терроризма, экстремизма и сепаратизма, а некоторых из них принудительно поместили в психлечебницы, говорится в документе.

Многие СМИ полуострова были закрыты, а все 22 конгрегации Свидетелей Иеговы - объявлены вне закона, говорится в докладе.

Преподавание на украинском почти прекратилось, к тому же Россия запретила меджлис крымских татар, которые подвергались запугиванию, обыскам и задержаниям, говорится в документе.

Однако Фиона Фрейзер, глава миссии ООН на Украине, которая и занималась докладом, отметила, что важно задокументировать всё происходящее в Крыму, чтобы жертвы могли фиксировать нарушения своих прав и пытаться обеспечить справедливость и призвать виновных к ответственности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник отказался комментировать доклад ООН, сказав, что он еще с ним не ознакомился.

Обвинения со стороны Управления верховного комиссара ООН по правам человека о нарушении прав человека в Крыму является «международной чушью», заявил РБК министр по информации и массовым коммуникациям Крыма Дмитрий Полонский.

«Они [авторы доклада о правах человека в Крыму] прикрываются именем уважаемой организации. Это на самом деле заявил верховный лгун по правам человека, ни разу здесь не побывав и руководствуясь сплетнями да слухами. Если бы этот верховный комиссар ООН по правам приехал, то он убедился бы в обратном», — отметил министр. По мнению Полонского, Зейд Раад аль-Хусейн не руководствуется реальными фактами, игнорирует он и нормы международного права.

«Эти товарищи давно заняли позицию, при которой ничего не знают, но регулярно получают информацию от своих заказчиков из недогосударства Украина», — добавил чиновник.

В разговоре с РБК председатель ЦИК курултая крымско-татарского народа Заир Смедля заявил, что пока заявление ООН не принесет результата и не изменит политику местных властей. «Крымские власти, как обычно, все отрицают — сам споткнулся, сам себя пытал. Соответственно, заявление ООН в ближайшее время не сможет ни на что повлиять, а потом, наверное, да [повлияет]», — отметил он.

«Я не пессимист — просто реалист, ведь власти привыкли делать хорошую мину при плохой игре, когда утверждают, что нет ни пыток, ни незаконных арестов, ни пропажи людей. Поэтому, чтобы люди не жаловались, репрессии, наоборот, усилятся. Со временем отрицать [репрессии] власти уже не смогут, и тогда государственная махина поймет, что в любом случае нужно садиться за переговоры», — рассказал Смедля. Исполнительный орган курултая, меджлис крымско-татарского народа, признан в России экстремистской организацией и запрещен.