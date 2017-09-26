В Алматы обнаружен цех по изготовлению поддельных iPhone (видео)

CA-NEWS (KZ) - В Алматы сотрудники службы экономических расследований департамента госдоходов обнаружили подпольный цех по сборке смартфонов марки iPhone, сообщает пресс-служба ведомства.

«Пресечена незаконная деятельность подпольного цеха по сборке и упаковке смартфонов марки iPhone на территории торгового центра «Аэровокзал». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны физические лица, которые изготовляли и реализовывали контрафактную продукцию частным лицам из других регионов Казахстана, в том числе и в торговом доме ЦУМ города Алматы», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в цехе были обнаружены 30 единиц контрафактных смартфонов.

«Изготавливались они весьма качественно. Отличить подделку от оригинала, по признанию сотрудников службы экономических расследований, оказалось невозможно: при сборке использовалась оригинальная материнская плата, но другие части устройства являлись дешевыми комплектующими сомнительного происхождения», - отмечается в тексте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РК (незаконное использование чужого товарного знака), которое после предварительного расследования будет направлено в судебные органы, сообщает департамент госдоходов Алматы.