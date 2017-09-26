Туркменское телевидение показало строящееся в Ашхабаде поле для гольфа (фото)

CA-NEWS (TM) - Гостелевидение Туркменистана 25 сентября показало сюжет о строительстве поля для гольфа, которое скоро будет открыто в Ашхабаде, сообщает «Хроника Туркменистана».

В этот же день президент Гурбангулы Бердымухамедовым провел видеоселекторное совещание, на котором хяким столицы обратился к президенту с просьбой открыть в торжественной обстановке гольф-площадку. В ответ хякиму были даны указания по организации спортивного праздничного мероприятия по случаю открытия площадки, а также проведению международного турнира по гольфу в Ашхабаде.

Дизайном и строительством полей занимается американская компания «Никлаус дизайн». 7 апреля 2017 года президент Туркменистана в шестой раз принял главу кампании Джека Никлауса.

Частые визиты Джека Никлауса объясняются тем, что в последние годы Бердумухамедов заинтересовался развитием гольфа в Туркменистане. Сообщается о строительстве 10 полей для гольфа в разных регионах страны. Было решено спроектировать и построить поле высшей категории для гольф-клуба и одно тренировочное поле в Ашхабаде. Затем гольф-клуб будет открыт в Авазе и далее – еще по одному в каждом из 5 велаятов.

Напомним, что после визита в страну в декабре 2016 года Никлаус заявил, что «не знает, для чего Бердымухаммедову понадобился гольф, но он очень приятный человек». По словам Бердымухаммедова, «гольф очень подходит для Туркменистана, поскольку является одним из самых популярных видов спорта в мире и заниматься им можно в любом возрасте и независимо от времени года».

Стоимость строительства и дата открытия пока не разглашаются.