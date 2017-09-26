Президент Туркменистана высказал недовольство низкими темпами сбора хлопка

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл видеоселекторное рабочее совещание с участием хякимов велаятов и города Ашхабада, сообщает пресс-служба главы государства.

Руководители велаятов отчитались о положении дел в регионах. В частности, прозвучала информация о ходе посевной пшеницы и уборки хлопка, строительстве объектов и реализации Национальной сельской программы, а также о подготовке массовых мероприятий.

Заслушав отчёты, глава государства дал указания по завершению хлопкоуборочной страды в установленные сроки и без потерь, подчеркнув необходимость постоянного внимания к условиям, создаваемым для дайхан, контроля над эффективным использованием техники и своевременными расчётами за сданный урожай.

Обращаясь к хякиму Ахалского велаята Т.Атахаллыеву, Бердымухамедов указал на низкие темпы сбора хлопка в этрапах Ак бугдай и Каахкинском, потребовав проанализировать ситуацию и наладить работу на соответствующем уровне.

Внимание хякима Балканского велаята С.Сатлыкова было акцентировано на низких темпах сева пшеницы в этрапах: Этрекский, Сердар и Берекетский. Говоря о новых подходах к повышению эффективности земледелия в приморском крае, глава государства отметил, что все агротехнические мероприятия должны осуществляться на основе строго выверенных научных рекомендаций по повышению урожайности сельхозкультур, продуманного севооборота и достижений в области селекции.

Хякиму Дашогузского велаята М.Байрамгулыеву было указано на низкие темпы уборки хлопка в этрапах - Куняургенчском и Рухубелент. Туркменский лидер распорядился держать под постоянным контролем вопросы возведения объектов, предусмотренных Национальной сельской программой, в особенности, запланированных к сдаче в эксплуатацию к Дню независимости.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов адресовал хякиму Лебапского велаята Ч.Чарлыеву ряд поручений по повышению эффективности сельскохозяйственных работ, рациональному использованию земель и поливной воды, обеспечению высокого уровня проводимых агротехнических мероприятий.

Остановившись на темпах уборки хлопка в велаяте, глава государства отметил низкий уровень организации полевых работ в этрапах Атамырат, Саятском и Бирата.

Внимание хякима Марыйского велаята Б.Аннагурбанова было заострено на необходимости проведения сельхозработ в оптимальные агротехнические сроки.

В данной связи Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в этрапах: Байрамалийском, Марыйском и Огузхан темпы сбора хлопка отстают, в уборочной кампании неэффективно задействована мощная техника и потребовал принять меры для исправления ситуации.

Президент Туркменистана обозначил основные на сегодняшний день задачи, стоящие перед руководителям региональных администраций в агропромышленной отрасли, дал поручения по успешному завершению сева пшеницы и уборки хлопка до празднования очередной годовщины независимости страны.