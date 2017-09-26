И.о. вице-премьера Монголии Ухнаагийн Хурэлсух стал кандидатом на пост премьера

CA-NEWS (MNG) - Исполняющий обязанности вице-премьера Монголии Ухнаагийн Хурэлсух избран кандидатом на пост следующего премьер-министра, сообщает Монцамэ.

В понедельник, 25 сентября во Дворце «Независимости» состоялась IX Конференция Монгольской Народной партии (МНП), на которой было проведено тайное голосование по выдвижению кандидатур на пост премьер-министра из трёх претендентов - Нямаагийн Энхболд, Улзийсайханы Энхтувшин и Ухнаагийн Хурэлсух.

Хурэлсух набрал наибольшее количество голосов. В частности, за выдвижение кандидатуры У.Хурэлсуха проголосовали 63.9 процента из 294 присутствовавших членов партийной конференции, которая продолжилась в закрытом режиме с 13.00 часов дня и завершилась около 5 часов утра следующего дня (26.09.2017).

В ходе партийной конференции 50 членов выразили свои мнения по поводу политического доклада председателя партии М.Энхболда и обсуждаемых вопросов, что стало причиной, чтобы продлить время заседания.

Самым важным вопросом, которые обсуждались на конференции, был вопрос о выдвижении кандидата от МНП на пост 30-го премьер-министра Монголии. В понедельник (25.09.2017) МНП на своей 9-ой конференции Руководящего совета официально назвала имена трёх претендентов на пост 30-го премьер-министра и ими стали Н.Энхболд, У.Энхтувшин и У.Хурэлсух.

В ходе конференции каждый из трех кандидатов представил свою программу и ответил на вопросы членов, после чего члены конференции провели голосование. Согласно результатам голосования, У.Хурэлсух получил 63,9 процента или 188 голосов из 294 членов, О.Энхтувшин -34.4 процента или 101 голосов и Н.Энхболд - 1.7 процента или 5 голосов. Таким образом, У.Хурэлсух, получивший большинство голосов на Конференции, был избран кандидатом от МНП на пост 30-го премьер-министра Монголии в соответствии с уставом партии.

Теперь имя кандидата будет представлен на рассмотрение парламента.

Краткая биография кандидата У.Хурэлсуха:

У.Хурэлсух родился 14 июня 1968 года в Улаанбаатаре. В июле 2016 года он был вторично избран заместителем премьер-министра. Он является мастером спорта, майором запаса ВС.

Образование:

В 1985 году окончил столичную среднюю школу №2

В 1989 году закончил курс политики Университета обороны

В 1994 году окончил Институт государственного управления и развития менеджмента по специальности методиста по госуправлению

В 2000 году окончил юридический Институт МонГУ по специальности юрист

Карьера:

В 1989-1990 годах работал замначальника по политическим вопросам военчасти № 152 ВС Монголии

В 1991-1994 годах занимал должность политработника в ЦК МНРП

В 1994-1996 годах работал советником в администрации фракции МНП в ВГХ

В 1996-1997 годах занимал должность генерального директора Центра развития молодежи МНП

В 1997-1999, 2000-2005 гг занимал должность президента Монгольского социал-демократического молодежного союза

В 1999-2000 годах работал советником по социальным вопросам в администрации парламентской фракции МНП

В 2000-2004 годах работал членом Руководящего совета МНП

В 2000-2008 годах избран членом парламента

В 2004-2006 годах вошел в состав Кабмина, занимал должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций

В 2006-2008 годах вторично вошел в состав Кабмина при этом занимал должность министра по вопросам профнадзора

В 2007 году стал президентом Союза левых политических сил

В 2008-2013 годах занимал должность генсека МНП

В 2012 году в третий избран членом парламента

В 2014-2015 годах работал членом Кабмина, занимал должность заместителя премьера

С 2016 года работает членом Кабмина и занимает должность заместителя премьер-министра