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  26 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Ингушетии нашли тело Доку Умарова
CA-NEWS (CA) - Из Ингушетии в Москву доставлены останки предположительно лидера запрещенной в России террористической группировки «Имарат Кавказ» Доку Умарова, передал телеканал РЕН ТВбез указания источников информации. Тело обнаружили в горах.

Источник в региональном управлении СКР рассказал РБК, что останки Доку Умарова обнаружили в пятницу, 22 сентября, в Сунженском районе Ингушетии. «Место захоронения указал один из боевиков, который вернулся из Сирии. Его задержали за участие в военных действиях. Мужчина стал сотрудничать со следствием в обмен на смягчение приговора», — добавил собеседник. По его словам, останки Умарова были завернуты в плащ-палатку. В месте захоронения были обнаружены останки еще четырех тел. Факт обнаружения останков подтвердил еще один источник в центральном аппарате СКР.

По данным телеканала, тело доставили в один из судебно-медицинских центров в Москве. В результате экспертизы власти надеются подтвердить, что это останки именно полевого командира.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о ликвидации Умарова в апреле 2014 года, глава Чечни Рамзан Кадыров публиковал в Instagram фото якобы мертвого Умарова в июле того же года.

Как отмечает телеканал, всего о ликвидации Умарова сообщали не менее 12 раз, но властям никак не удавалось обнаружить его тело.

Умаров стал лидером «Имарата Кавказ» в 2007 году, до этого с 2006 по 2007 год был президентом непризнанной Чеченской республики Ичкерия. Он взял на себя ответственность за серию терактов в России, в частности за взрывы в московском метро в 2010 году и в аэропорту Домодедово в 2011-м. СМИ называли его «террористом №1» в России.

Доку Умаров родился в 1964 году в Чечено-Ингушской АССР. В 1992-м тюменская прокуратура обвинила его в убийстве двух человек, и Умаров бежал в Чечню. Там он вступил в полк спецназа «Борз», который возглавлял Руслан Гелаев, и во время Первой чеченской войны 1994–1996 годов воевал на стороне боевиков против федеральных войск. К 1997 году Умаров стал секретарем Совета безопасности Чечни, но годом позже лишился поста. С началом Второй чеченской кампании он также воевал против правительственных сил, а в 2004 году назвал себя преемником убитого Гелаева. Под руководством Умарова в 2004 году боевики совершили рейд в Ингушетию, а также напали на Грозный.

В 2012 году газета «Коммерсантъ» писала, что ФСБ обвинила Умарова в подготовке покушения на президента Владимира Путина в Москве. Исполнителей задержали в том же году на территории Украины. Одного из них, Илью Пьянзина, в 2013 году приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Еще одного исполнителя, Адама Осмаева, должны были экстрадировать в Россию, но его адвокаты обжаловали это решение в Европейском суде по правам человека. В 2014 году одесский суд снял с Осмаева обвинения в терроризме, и он вышел из СИЗО.

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