Президент Монголии приобрел местные продукты на ярмарке продовольственных товаров (видео)

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетил выставочный центр Mишээл, где проходила ярмарка продовольственных товаров «Зеленые дни осени», сообщает портал Gogo.

В ходе посещения глава государства ознакомился с национальными производителями продуктов питания, а также призвал жителей Улан-Батора приобретать картофель, овощи, мед и фрукты у отечественных производителей.

Президент также приобрел ряд местных продуктов.

В интервю местным журналистам Баттулга отметил, что Монголия имеет обширную территорию и здоровую почву. «Наша страна способна обеспечить 100-процентный внутренний спрос на овощи и, кроме того, способна даже экспортировать их», - сказал он.

По словам президента Монголии, первое общенациональное мероприятие, организованное по моей инициативе, было посвящено продовольственной безопасности. «Производители продуктов питания положительно оценили форум и одобрили мою политику. В то время, когда я работал министром по вопросам продовольствия и сельского хозяйства, большое число предприятий пользовались бизнес-кредитами, направленными на поддержку тепличного хозяйства. Кредит положительно сказался на развитии тепличного хозяйства и это ощущается до сих пор. К сожалению, срок погашения кредита очень короткий, чуть более трех лет, если быть точным. Думаю, если мы сможем продлить срок погашения кредита для новых предприятий - тепличных хозяйств, то сможем полностью удовлетворить внутренний спрос на овощи и даже экспортировать их», - сказал он.

«Вопрос продуктов питания весьма чувствителен для Монголии. Производство продуктов питания и удовлетворение внутреннего спроса на продовольствие должны быть предметом политики национальной безопасности», - заключил Халтмаагийн Баттулга.