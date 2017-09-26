РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Президент Монголии приобрел местные продукты на ярмарке продовольственных товаров (видео)

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетил выставочный центр Mишээл, где проходила ярмарка продовольственных товаров «Зеленые дни осени», сообщает портал Gogo.

В ходе посещения глава государства ознакомился с национальными производителями продуктов питания, а также призвал жителей Улан-Батора приобретать картофель, овощи, мед и фрукты у отечественных производителей.

Президент также приобрел ряд местных продуктов.

В интервю местным журналистам Баттулга отметил, что Монголия имеет обширную территорию и здоровую почву. «Наша страна способна обеспечить 100-процентный внутренний спрос на овощи и, кроме того, способна даже экспортировать их», - сказал он.

По словам президента Монголии, первое общенациональное мероприятие, организованное по моей инициативе, было посвящено продовольственной безопасности. «Производители продуктов питания положительно оценили форум и одобрили мою политику. В то время, когда я работал министром по вопросам продовольствия и сельского хозяйства, большое число предприятий пользовались бизнес-кредитами, направленными на поддержку тепличного хозяйства. Кредит положительно сказался на развитии тепличного хозяйства и это ощущается до сих пор. К сожалению, срок погашения кредита очень короткий, чуть более трех лет, если быть точным. Думаю, если мы сможем продлить срок погашения кредита для новых предприятий - тепличных хозяйств, то сможем полностью удовлетворить внутренний спрос на овощи и даже экспортировать их», - сказал он.

«Вопрос продуктов питания весьма чувствителен для Монголии. Производство продуктов питания и удовлетворение внутреннего спроса на продовольствие должны быть предметом политики национальной безопасности», - заключил Халтмаагийн Баттулга.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×