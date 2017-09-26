В Китае заблокировали WhatsApp (дополнено)

CA-NEWS (CA) - Китайские власти полностью заблокировали мессенджер WhatsApp на территории страны, сообщает The New York Times со ссылкой на данные работающего в Париже исследовательского стартапа Symbolic Software.

WhatsApp был последним продуктом Facebook, доступным в стране. Сама социальная сеть была заблокирована в 2009 году. Instagram также недоступен.

Как стало известно изданию, перебои в работе мессенджера начались еще в среду, 20 сентября. К понедельнику, 25 сентября работа WhatsApp была заблокирована на всей территории страны. Криптограф Symbolic Software Надим Кобейсси рассказал, что на этот раз власти применили «нетипичный» метод блокировки, разработав для этого специализированное программное обеспечение.

В середине июля власти Китая начали блокировать видеочаты и функцию по отправке фотографий в WhatsApp, однако сервис текстовых сообщений продолжал работать. Теперь же невозможно отправить или получить даже текстовое сообщение.

WhatsApp, который был полностью заблокирован в Китае в минувшие воскресенье и понедельник, возобновил работу. Сейчас пользователям доступна отправка текстовых сообщений, а также фото и аудиосообщений в полном объеме, сообщает Financial Times.

Эксперты связывают временную блокировку с предстоящим в следующем месяце конгрессом Коммунистической партии КНР.