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  26 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Нацбанка Казахстана обратился к желающим нажиться на колебаниях курса
CA-NEWS (KZ) - Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев заявил, что граждане, пытающиеся нажиться на колебаниях курса, могут оказаться в проигрыше, передает Tengrinews.kz.

"Текущая ситуация с внешними факторами достаточно благоприятная. Уровень цен на энергоносители Казахстана последнее время растет. Это означает, что валютная выручка, которая поступает в страну, будет увеличиваться. Все будет зависеть от того, насколько быстро эта выручка будет попадать в страну и обеспечивать дополнительное предложение иностранной валюты", - заявил Акишев в кулуарах после заседания правительства.

Он отметил, что ситуация в странах - торговых партнерах достаточно стабильна. "Я хочу еще раз повторить для граждан и предприятий, которые на этом рынке пытаются заработать. Нет смысла в момент изменения курса бегать в обменные пункты, пытаться на этом заработать, потому что можно и проиграть. Потому что макроэкономическая ситуация хорошая, вполне вероятно, что он может укрепиться. И те люди, которые сейчас покупают валюту, будут в проигрыше", - заявил Данияр Акишев.

Средневзвешенный курс нацвалюты составил 339,54 тенге за доллар по итогам утренних торгов 26 сентября на KASE.

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