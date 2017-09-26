В Астане сакральными определены 20 памятников истории и культуры

CA-NEWS (KZ) - В настоящее время в Астане сакральными определены 20 памятников истории и культуры. Один из них кладбище «Караоткел», сообщает телеканал «Алматы».

По данным общественного объединения аксакалов «Ак Орда», на данном кладбище находятся захоронения, возраст которых 300-400 лет. Есть более 100 погребений с арабскими надписями. В результате детального изучения микрорельефа ученые выяснили, что данное кладбище скрывает порядка 10 тысяч погребений, но здесь уже давно никого не хоронят.

Это кладбище, спрятанное от посторонних глаз за прочным забором в самом центре столицы, старше, чем все остальные в городе. Самые первые захоронения датированы 17 веком, а последние сделали в середине двадцатого. Потом погост закрыли. К 1962 году тут насчитывалось около 10 тысяч могил, в том числе известных шейхов и имамов. Такая внушительная цифра, по словам историков, свидетельствует о том, что это кладбище многослойное, формировалось оно на протяжении многих столетий.

«Одним из самых истоков города, символизирующий историю города это «Бозок» и «Караоткел». До сих оно не изучено. То, что в последние годы наши ученые нашли этот памятник, посвящённый батырам хана Кенесары, погибшие при штурме Акмолинской крепости, это тоже история, и мы должны ее чтить. Тем более Кенесары-хан для нас является символом борьбы за независимость. Мы должны знать не только о нем, прежде всего должны знать о его батырах. И этот памятник он уникальный в этом плане, поэтому в этот список включён», - сообщил руководитель Центра «Сакральный Казахстан» Берик Абдыгалиулы.

Это самая известная надгробная плита, под которой, как предполагают исследователи, покоятся двести военачальников и пятьдесят есаулов последнего казахского хана - Кенесары. Памятник был поставлен в 1838 году. По мнению экспертов, это место наверняка станет одним из исторически важных памятников независимого Казахстана.

В том, что на старом акмолинском кладбище покоятся именно воины из отрядов хана Кенесары, учёные не сомневаются. Как раз в окрестностях нынешней Астаны они потерпели серьёзное поражение от царской армии. А вот исследование надгробной плиты специалисты еще продолжают. Уже после точные копии разместят во всех музеях страны, поскольку это единственный артефакт эпохи последнего казахского хана.

«Место историческое, здесь сакральным объясняется не то, что наша столица появилась, а тем, что здесь находятся с древнейших времён огромное количество памятников эпохи саков, гуннов. И в те времена появляется караоткельское кладбище, там захоронения, начиная с 16 века. Эти кулпытасы, написанные на арабском, как раз 16 века. Там похоронены священнослужители, правители улусных владений, огромное количество людей. Это кладбище актуализируется с периодом восстания Кенесары. Исследования ведётся нашими исследователями Евразийского университета, работают наши арабисты, которые расшифровывают, читают надмогильные тексты. Работа ведётся достаточно активно, результаты будут скоро», - рассказал кандидат исторических наук Жамбыл Артыкбаев.

Смотритель данного кладбища Курбан-ата, отмечает, что с 90-х годов кладбище находилось в плачевном состоянии, пока 6 лет назад один российский меценат не помог построить заборы. Однако, спонсорские деньги закончились и над историческим памятников снова нависла угроза уничтожения.

«Это место требует особого внимания, ведь здесь захоронены наши предки. 10 лет я сторожу это кладбище. За это время многое повидал. Бомжи, наркоманы ночевали. Когда не было забора, приходилось каждый раз их выгонять. Сейчас он есть, но все равно состояние здесь удручающее. Многие не знают, как вести себя на кладбище, бросают мусор, бывает, приходят со спиртными напитками. Я им сразу говорю, лучше бы поросли покосили, помогли», - поделился смотритель могильника «Караоткел» Курбан Смагулулы.

«Так как это уже кладбище не действующее - оно больше историческое. Поэтому ему надо уделять особое внимание, надо помогать, ухаживать за ним. Здесь необходимо активно привлекать общественность, особенно молодёжь. «Караоткел» нельзя называть кладбищем, скорее всего это тоже пантеон, наш памятник нежели кладбище», - рассказал руководитель Центра «Сакральный Казахстан» Берик Абдыгалиулы.