РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Минэнерго России опровергли заявление Казахстана о недостатке авиатоплива
Предыстория: Air Astana заявила об угрозе прекращения авиасообщения с Россией из-за сбоя поставок авиатопливаПродолжение: Министерство энергетики Казахстана из-за сбоя поставок не исключает перехода на альтернативный вид авиатоплива

CA-NEWS (KZ) - Минэнерго РФ направило Казахстану предложения по поставкам авиатоплива на 2018 год, проблем с поставками на текущий год нет, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"Я вчера разговаривал со своим визави в Казахстане. Жду, когда они их подпишут. Мы свое предложение направили", - цитирует его слова ТАСС.

По словам Молодцова, Россия на текущий момент удовлетворила все запросы Казахстана в авиатопливе, и острой проблемы в поставках авиакеросина пока нет. Тем не менее индикативный баланс на следующий год пока не подписан. "Во всяком случае, мы удовлетворили полностью их [Казахстана] желания, вопрос в их планировании и прогнозировании. Проблемы я не вижу", - добавил замминистра.

В понедельник авиакомпания Казахстана Air Astana заявила об угрозе регулярному авиасообщению в стране из-за сокращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановке Шымкентского НПЗ.

Основными экспортерами авиакеросина в Казахстан являются "Газпром нефть", "Роснефть", "Лукойл" и "Татнефть", которые, по сообщению авиакомпании, не подтвердили поставки в связи с высоким спросом на российском рынке. Совокупный среднемесячный объем экспорта компаний в 2017 году снизился до 15 тыс. тонн по сравнению с 44 тыс. тонн в 2016 году, подчеркнули в Air Astana. По информации авиакомпании, в 2017 году потребность гражданской авиации Казахстана в топливе составляет 800 тыс. тонн, из них лишь 241 тыс. тонн производится Шымкентским НПЗ.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×