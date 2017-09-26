В Минэнерго России опровергли заявление Казахстана о недостатке авиатоплива

CA-NEWS (KZ) - Минэнерго РФ направило Казахстану предложения по поставкам авиатоплива на 2018 год, проблем с поставками на текущий год нет, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"Я вчера разговаривал со своим визави в Казахстане. Жду, когда они их подпишут. Мы свое предложение направили", - цитирует его слова ТАСС.

По словам Молодцова, Россия на текущий момент удовлетворила все запросы Казахстана в авиатопливе, и острой проблемы в поставках авиакеросина пока нет. Тем не менее индикативный баланс на следующий год пока не подписан. "Во всяком случае, мы удовлетворили полностью их [Казахстана] желания, вопрос в их планировании и прогнозировании. Проблемы я не вижу", - добавил замминистра.

В понедельник авиакомпания Казахстана Air Astana заявила об угрозе регулярному авиасообщению в стране из-за сокращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановке Шымкентского НПЗ.

Основными экспортерами авиакеросина в Казахстан являются "Газпром нефть", "Роснефть", "Лукойл" и "Татнефть", которые, по сообщению авиакомпании, не подтвердили поставки в связи с высоким спросом на российском рынке. Совокупный среднемесячный объем экспорта компаний в 2017 году снизился до 15 тыс. тонн по сравнению с 44 тыс. тонн в 2016 году, подчеркнули в Air Astana. По информации авиакомпании, в 2017 году потребность гражданской авиации Казахстана в топливе составляет 800 тыс. тонн, из них лишь 241 тыс. тонн производится Шымкентским НПЗ.