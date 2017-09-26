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  26 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Учительница из Узбекистана, проклявшая учеников во время урока, отделалась устным предупреждением
Предыстория: "Да чтоб ваши ноги парализовало!" - учительница из Андижана прокляла учеников (видео)
CA-NEWS (UZ) - Руководство Андижанского городского отдела народного образования решило не наказывать строго учительницу городской средней школы №40 Нигору Маткаримову, которая открыто прокляла двух учеников во время урока. Как стало известно, за такое поведение учительнице-истязательнице было вынесено лишь устное предупреждение, передает centralasian.org.

Несколько дней назад была обнародована видеозапись, на которой 50-летняя учительница средней школы №40 в городе Андижане Нигора Маткаримова во время урока открыто проклинает двух учеников.

На видеозаписи учительница средних классов, обращаясь к двум ученикам, проклинает их словами: «Пусть Аллах вас накажет! Пусть у вас отнимутся ноги! Да чтоб ваши ноги парализовало! Да чтоб вы оба не смогли дойти до этой школы!!!».

Выяснилось, что двое учеников пятого класса были прокляты агрессивной учительницей из-за того, что пожаловались на нее своим родителям. Инцидент произошел еще в мае этого года.

Как сказал заместитель заведующего Андижанского городского отдела народного образования Мухиддин Тургунбаев, после распространения данной видеозаписи в социальных сетях, руководство городского отдела народного образования решило создать специальную группу для проведения собственной проверки.

– Администрация школы сама должна принять меры. Мы же в свою очередь лишь предупредили учительницу, чтобы впредь такое не повторялось. Если честно, мы не смогли принять меры, потому что в этой школе нет директора. Пока завотделом народного образования временно занимает должность директора школы №40. После вынесения приказа этот случай снова будет вынесен на обсуждение специалистов, – сказал Мухиддин Тургунбаев.

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