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  26 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане возбуждены дела в отношении трех компаний - "работорговцев"
CA-NEWS (TJ) - Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовные дела в отношении трех компаний, которые занимались трудоустройством таджикистанцев в Саудовской Аравии. По данным ведомства, таджикистанцы, прибыв по месту назначения, попадали в трудовое рабство.

Фигурантами уголовных дел являются главы компаний «Джамол-2012», «Имкон-2015» и «Абдулкарим». Сообщается, что в 2016 году и первой половине 2017 года компании отправили в трудовую миграцию в Саудовскую Аравию нескольких таджикистанцев, в том числе двух женщин, однако на деле, вразрез с подписанным трудовым договором, их заставляли заниматься принудительным трудом в домах местных жителей, без выплаты заработной платы.

В настоящее время дела руководителей трех компаний расследуются по части 2 статьи 130 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Таджикистана.

Стоит вспомнить случай 46-летней гражданки Таджикистана Шамсии Асаналишоевой, которая в июне этого года при содействии таджикского МИД была освобождена из трудового рабства в Саудовской Аравии и возвращена на родину. Женщина заявила, что подверглась пыткам и избиениям в доме иностранных работодателей, и за несколько месяцев работы на одной их вилл прошла через все круги ада.

«В этой стране хозяева пытают, избивают и даже насилуют наших женщин, но они терпят и не жалуются, так как боятся лишиться своей работы…Я, наверное, первая таджичка, которая осмелилась и позвонила в полицию», - сказала Шамсия.

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