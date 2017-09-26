В Душанбе пройдет международная конференция по борьбе с терроризмом в Евразии

- Международная конференция «Борьба с терроризмом и экстремизмом в Евразии: общие угрозы и совместный опыт» пройдет 29 сентября в Центре стратегических исследований при президенте Таджикистана в Душанбе.

В конференции примут участие представители органов государственной власти республики, депутаты парламентов Таджикистана и России, дипломаты посольств Центрально-Азиатских государств в РТ, заместители руководителей Секретариата ОДКБ, Исполкома РАТС ШОС, а также руководство институтов и центров стратегических исследований Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Афганистана.

Участники конференции обсудят комплекс актуальных вопросов, касающихся проблем региональной безопасности, в том числе угрозы и вызовы, которые становятся все более сложными, разноплановыми и затрагивают узловые проблемы внутренней и внешней политики государств региона.

Будут проанализированы пути, формы и методы консолидации усилий всех заинтересованных сторон — России, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, рассмотрены перспективы взаимодействия в рамках ОДКБ, ШОС, а также возможность активного подключения к этим процессам потенциала гражданского общества и СМИ.

Предполагается, что данное мероприятие может стать важным шагом в определении актуальной повестки дня в сфере региональной безопасности, формировании постоянно действующих экспертных групп, взаимодействующих на регулярной основе и поддерживающих создание диалоговых площадок с участием представителей стран ОДКБ, ШОС, Афганистана.